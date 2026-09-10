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Хуситы заявили о захвате всех островов Йемена в Красном море - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Хуситы заявили о захвате всех островов Йемена в Красном море
Хуситы заявили о захвате всех островов Йемена в Красном море - 10.09.2026, ПРАЙМ
Хуситы заявили о захвате всех островов Йемена в Красном море
Военные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:42+0300
2026-09-10T19:42+0300
йемен
красное море
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ДОХА, 10 сен - ПРАЙМ. Военные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море после боев с проправительственной армией, сообщил РИА Новости в четверг член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Город Моха был полностью взят под контроль нашими силами, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море", - сказал он.
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йемен, красное море
ЙЕМЕН, Красное море
19:42 10.09.2026
 
Хуситы заявили о захвате всех островов Йемена в Красном море

Аль-Асад: хуситы взяли под контроль город Моха и все острова Йемена в Красном море

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ДОХА, 10 сен - ПРАЙМ. Военные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) установили контроль над городом Моха и всеми островами в Красном море после боев с проправительственной армией, сообщил РИА Новости в четверг член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Город Моха был полностью взят под контроль нашими силами, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, округ Баб-эль-Мандеб в провинции Таиз и все йеменские острова в Красном море", - сказал он.
 
ЙЕМЕНКрасное море
 
 
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