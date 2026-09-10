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Курс юаня впервые с 26 августа упал до 12,5 рубля
Курс юаня впервые с 26 августа упал до 12,5 рубля - 10.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня впервые с 26 августа упал до 12,5 рубля
Курс юаня упал до 12,5 руб впервые с 26 августа, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:48+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс юаня упал до 12,5 руб впервые с 26 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 17 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,50 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,65 рубля.
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рынок, юань, рубль, мосбиржа, валюта, торги
Рынок, юань, рубль, Мосбиржа, валюта, Торги
Курс юаня впервые с 26 августа упал до 12,5 рубля
Курс юаня на Московской бирже упал до 12,5 рубля впервые с 26 августа