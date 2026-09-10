https://1prime.ru/20260910/yuan-873199084.html

Курс юаня впервые с 26 августа упал до 12,5 рубля

Курс юаня впервые с 26 августа упал до 12,5 рубля - 10.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня впервые с 26 августа упал до 12,5 рубля

Курс юаня упал до 12,5 руб впервые с 26 августа, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:48+0300

2026-09-10T17:48+0300

2026-09-10T17:48+0300

рынок

юань

рубль

мосбиржа

валюта

торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873199084.jpg?1789051697

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Курс юаня упал до 12,5 руб впервые с 26 августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 17 копеек относительно предыдущего закрытия - до 12,50 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,65 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, юань, рубль, мосбиржа, валюта, торги