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Задержки арендных платежей в Москве могут составить 8,3 млрд рублей

Задержки арендных платежей в Москве могут составить 8,3 млрд рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ

Задержки арендных платежей в Москве могут составить 8,3 млрд рублей

Совокупная стоимость задержек арендных платежей на рынке офисной недвижимости Москвы в 2026–2030 годах может составить около 8,3 миллиарда рублей, подсчитали... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:51+0300

2026-09-10T10:51+0300

2026-09-10T10:51+0300

недвижимость

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Совокупная стоимость задержек арендных платежей на рынке офисной недвижимости Москвы в 2026–2030 годах может составить около 8,3 миллиарда рублей, подсчитали аналитики Manufaqtury, оценив доход, который недополучают собственники бизнес-центров, пока арендные платежи остаются у резидентов. "Даже если арендатор в итоге полностью погасил долг, просрочка не становится для собственника бесплатной. Пока деньги находятся у арендатора, владелец здания не может использовать их в обороте, разместить на депозите или направить на обслуживание кредита. По существу, собственник на это время кредитует арендатора за свой счет ", - пояснил сооснователь и управляющий директор Manufaqtury Андрей Кулагин. Аналитики компании в своих подсчетах учли текущий и будущий размер офисного фонда, его заполняемость, ставки аренды, индексацию, усредненный уровень задержек и другие факторы. Согласно презентации, имеющейся в распоряжении РИА Недвижимость, объем офисного фонда Москвы класса A, B и Prime составляет порядка 20 миллионов квадратных метров. В 2026–2030 годах заявлено к вводу 5,7 миллиона "квадратов" офисов, при этом около 35% годового объема обычно переносится на последующие сроки. Около 0,5 миллиона квадратных метров изначально предназначено для аренды, еще 951 тысяча может выйти в аренду после покупки инвесторами. При текущей средней ставке по всему фонду, почти 31 тысяча рублей за квадратный метр в год, поток аренды составит 400,7 миллиарда рублей в 2026 году, 421 миллиард в 2027 году, в 2028 году – 445,7 миллиарда, в 2029 году – 470,1 миллиарда, в 2030 году – 493,4 миллиарда. "В 2026 году у арендаторов может одновременно находиться около 15 миллиардов рублей просроченных платежей. К 2030 году эта сумма может превысить 18 миллиардов вслед за ростом офисного фонда и арендных ставок. Совокупная стоимость задержек платежей за 2026–2030 годы при принятой стоимости денег оценивается в 8,3 миллиарда рублей", - говорится в презентации.

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недвижимость, бизнес, москва, prime