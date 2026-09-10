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Завод по производству электропоездов в Индии готов к серийному производству
Завод по производству электропоездов в Индии готов к серийному производству - 10.09.2026, ПРАЙМ
Завод по производству электропоездов в Индии готов к серийному производству
Завод по производству электропоездов в Индии при участии России готов к началу серийного выпуска продукции, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:46+0300
2026-09-10T15:46+0300
2026-09-10T15:46+0300
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индия
антон алиханов
денис мантуров
минпромторг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Завод по производству электропоездов в Индии при участии России готов к началу серийного выпуска продукции, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Мы реализуем инициативу по совместному производству электропоездов Vande Bharat. Это комплексное проектное решение, включающее модернизацию производства, дооснащение нескольких железнодорожных депо, создание инжинирингового центра, обучение индийских специалистов и сервисное обслуживание. Завод уже готов к началу серийного производства, ведется сборка первого прототипа электропоезда", - сказал Алиханов.
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщал, что первый образец электропоезда Vande Bharat, строящийся в Индии при участии России, планируется собрать до конца текущего года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, россия, промышленность, индия, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг
Завод по производству электропоездов в Индии готов к серийному производству
Алиханов: завод по производству электропоездов в Индии готов к серийному выпуску
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Завод по производству электропоездов в Индии при участии России готов к началу серийного выпуска продукции, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума "Иннопром. Индия".
"Мы реализуем инициативу по совместному производству электропоездов Vande Bharat. Это комплексное проектное решение, включающее модернизацию производства, дооснащение нескольких железнодорожных депо, создание инжинирингового центра, обучение индийских специалистов и сервисное обслуживание. Завод уже готов к началу серийного производства, ведется сборка первого прототипа электропоезда", - сказал Алиханов.
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщал, что первый образец электропоезда Vande Bharat, строящийся в Индии при участии России, планируется собрать до конца текущего года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.