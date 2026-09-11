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Австралия выделит средства на проект по управлению светофорами с помощью ИИ
Австралия выделит средства на проект по управлению светофорами с помощью ИИ - 11.09.2026, ПРАЙМ
Австралия выделит средства на проект по управлению светофорами с помощью ИИ
Власти австралийского Брисбена выделят до 15 миллионов австралийских долларов (около 10,7 миллиона долларов США) на первый в стране проект по управлению сетью... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:34+0300
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Власти австралийского Брисбена выделят до 15 миллионов австралийских долларов (около 10,7 миллиона долларов США) на первый в стране проект по управлению сетью светофоров с помощью искусственного интеллекта, сообщает телеканал ABC. Пилотный проект начнется в начале 2027 года и продлится в течение шести месяцев. ИИ подключат к системе управления светофорами на 37 перекрестках, которые считаются наиболее загруженными. Камеры будут распознавать автомобили, автобусы, грузовики, велосипедистов и пешеходов, а система - на основании полученных данных оценивать интенсивность движения и длину очередей и рассчитывать оптимальную последовательность сигналов светофора. Она также сможет учитывать погодные условия и крупные мероприятия, влияющие на транспортные потоки. По оценкам городских властей, применение новой системы может сократить среднее время поездки до 15%, длину очередей на перекрестках — до 22%, число столкновений с впереди идущими автомобилями — до 12%, а проездов на красный свет — до 18%. При этом, по данным телеканала, полностью передавать управление светофорами искусственному интеллекту не планируется. Операторы транспортного центра сохранят контроль над системой и смогут определять приоритеты движения для автомобилей, общественного транспорта, грузовиков, велосипедистов и пешеходов. Если испытания окажутся успешными, технологию планируют распространить на сеть примерно из тысячи регулируемых перекрестков Брисбена.
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технологии, сша
Австралия выделит средства на проект по управлению светофорами с помощью ИИ
ABC: Брисбен выделит до 15 млн долларов на проект по управлению светофорами с помощью ИИ
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Власти австралийского Брисбена выделят до 15 миллионов австралийских долларов (около 10,7 миллиона долларов США) на первый в стране проект по управлению сетью светофоров с помощью искусственного интеллекта, сообщает телеканал ABC.
Пилотный проект начнется в начале 2027 года и продлится в течение шести месяцев. ИИ подключат к системе управления светофорами на 37 перекрестках, которые считаются наиболее загруженными.
Камеры будут распознавать автомобили, автобусы, грузовики, велосипедистов и пешеходов, а система - на основании полученных данных оценивать интенсивность движения и длину очередей и рассчитывать оптимальную последовательность сигналов светофора. Она также сможет учитывать погодные условия и крупные мероприятия, влияющие на транспортные потоки.
По оценкам городских властей, применение новой системы может сократить среднее время поездки до 15%, длину очередей на перекрестках — до 22%, число столкновений с впереди идущими автомобилями — до 12%, а проездов на красный свет — до 18%.
При этом, по данным телеканала, полностью передавать управление светофорами искусственному интеллекту не планируется. Операторы транспортного центра сохранят контроль над системой и смогут определять приоритеты движения для автомобилей, общественного транспорта, грузовиков, велосипедистов и пешеходов.
Если испытания окажутся успешными, технологию планируют распространить на сеть примерно из тысячи регулируемых перекрестков Брисбена.