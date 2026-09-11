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Российские авиакомпании с начала года перевезли 130 тысяч человек в Абхазию - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Российские авиакомпании с начала года перевезли 130 тысяч человек в Абхазию
Российские авиакомпании с начала года перевезли 130 тысяч человек в Абхазию - 11.09.2026, ПРАЙМ
Российские авиакомпании с начала года перевезли 130 тысяч человек в Абхазию
Российские авиакомпании с начала года перевезли свыше 130 тысяч человек в Абхазию, а за август аэропорт Сухума обслужил почти половину пассажиропотока всего... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:42+0300
2026-09-11T18:42+0300
бизнес
россия
абхазия
сухум
санкт-петербург
аэропорт домодедово
уральские авиалинии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании с начала года перевезли свыше 130 тысяч человек в Абхазию, а за август аэропорт Сухума обслужил почти половину пассажиропотока всего 2025 года, следует из сообщения Минтранса РФ по итогам рабочей поездки замминистра транспорта Владимира Потешкина в Абхазию. "С начала года российские авиакомпании перевезли в Республику Абхазия более 136 тысяч пассажиров. В то же время за весь летний период прошлого года перевезено 120 тысяч человек", - говорится в сообщении. "Только за август аэропорт принял и отправил около 54 тысяч пассажиров, что составляет 45% от всего годового пассажиропотока 2025 года", – отметил генеральный директор аэропорта Руслан Блиндюк, его слова приводятся в пресс-релизе. Также Потешкин отметил, что в летнем сезоне этого года удалось сохранить 4 направления, работавшие в 2025 году, а также запустить 9 новых маршрутов. Он выразил уверенность, что благодаря совместной работе будет обеспечен дальнейший стабильный рост авиаперевозок. Кроме того, были подтверждены планы по запуску в Сухум рейсов из Санкт-Петербурга дважды в неделю и ежедневных полетов из аэропорта "Домодедово", которые будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". "Стороны обсудили планы по увеличению объемов перевозки и необходимые меры поддержки программ полетов в Республику Абхазия. Участники выразили уверенность, что на следующий летний сезон география полетов будет расширена еще больше, что обеспечит дальнейший рост пассажиропотока и укрепит позиции Абхазии как одного из ключевых туристических направлений", - добавили в Минтрансе РФ. По итогам поездки был сформирован перечень совместных шагов, направленных на бесперебойное выполнение полетной программы, повышение качества обслуживания пассажиров и укрепление транспортного сообщения между Абхазией и регионами России.
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бизнес, россия, абхазия, сухум, санкт-петербург, аэропорт домодедово, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Сухум, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Домодедово, Уральские авиалинии
18:42 11.09.2026
 
Российские авиакомпании с начала года перевезли 130 тысяч человек в Абхазию

Минтранс: российские авиакомпании с начала года перевезли 130 тысяч человек в Абхазию

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании с начала года перевезли свыше 130 тысяч человек в Абхазию, а за август аэропорт Сухума обслужил почти половину пассажиропотока всего 2025 года, следует из сообщения Минтранса РФ по итогам рабочей поездки замминистра транспорта Владимира Потешкина в Абхазию.
"С начала года российские авиакомпании перевезли в Республику Абхазия более 136 тысяч пассажиров. В то же время за весь летний период прошлого года перевезено 120 тысяч человек", - говорится в сообщении.
"Только за август аэропорт принял и отправил около 54 тысяч пассажиров, что составляет 45% от всего годового пассажиропотока 2025 года", – отметил генеральный директор аэропорта Руслан Блиндюк, его слова приводятся в пресс-релизе.
Также Потешкин отметил, что в летнем сезоне этого года удалось сохранить 4 направления, работавшие в 2025 году, а также запустить 9 новых маршрутов. Он выразил уверенность, что благодаря совместной работе будет обеспечен дальнейший стабильный рост авиаперевозок.
Кроме того, были подтверждены планы по запуску в Сухум рейсов из Санкт-Петербурга дважды в неделю и ежедневных полетов из аэропорта "Домодедово", которые будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии".
"Стороны обсудили планы по увеличению объемов перевозки и необходимые меры поддержки программ полетов в Республику Абхазия. Участники выразили уверенность, что на следующий летний сезон география полетов будет расширена еще больше, что обеспечит дальнейший рост пассажиропотока и укрепит позиции Абхазии как одного из ключевых туристических направлений", - добавили в Минтрансе РФ.
По итогам поездки был сформирован перечень совместных шагов, направленных на бесперебойное выполнение полетной программы, повышение качества обслуживания пассажиров и укрепление транспортного сообщения между Абхазией и регионами России.
 
БизнесРОССИЯАБХАЗИЯСухумСАНКТ-ПЕТЕРБУРГаэропорт ДомодедовоУральские авиалинии
 
 
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