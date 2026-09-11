https://1prime.ru/20260911/adler-873245428.html

Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар

Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар - 11.09.2026, ПРАЙМ

Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар

Поезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер - Симферополь будет ходить через Краснодар, маршрут поезда изменится с октября, сообщает компания "Гранд Сервис... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:42+0300

2026-09-11T17:42+0300

2026-09-11T17:42+0300

бизнес

россия

адлер

краснодар

симферополь

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873245428.jpg?1789137731

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер - Симферополь будет ходить через Краснодар, маршрут поезда изменится с октября, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Из Адлера поезд будет отправляться в 12.33, из Краснодара - в 19.20 и прибывать в Керчь в 5.08. В обратном направлении поезд будет отправляться из Симферополя в 12.40, а при действующем ограничении - из Керчи в 18.15. Прибытие в Краснодар - в 1.29, в Адлер - в 9.13", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый рейс по новому расписанию состоится 2 октября из Крыма, а 7 октября из Адлера. Кроме того, в составе поезда есть вагоны собственного парка "Гранд Сервис Экспресс": плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан. Во всех экземплярах есть множество удобств, такие как: кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы и розетки для зарядки устройств, а в части вагонов - душ. Во время поездки пассажирам также доступна информационно-развлекательная система "Таврия.Медиатрейн" с фильмами, музыкой, книгами и другими сервисами. Компания рекомендует пассажирам, которые прилетают или улетают самолетом из Сочи, оформлять билеты на "Таврию" до/от станции Адлер. Она расположена ближе к аэропорту, чем станция Сочи. В настоящее время поезд временно курсирует только до станции Керчь-Южная.

адлер

краснодар

симферополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, адлер, краснодар, симферополь, гранд сервис экспресс