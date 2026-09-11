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Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар
Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар - 11.09.2026, ПРАЙМ
Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар
Поезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер - Симферополь будет ходить через Краснодар, маршрут поезда изменится с октября, сообщает компания "Гранд Сервис... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:42+0300
2026-09-11T17:42+0300
бизнес
россия
адлер
краснодар
симферополь
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер - Симферополь будет ходить через Краснодар, маршрут поезда изменится с октября, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "Из Адлера поезд будет отправляться в 12.33, из Краснодара - в 19.20 и прибывать в Керчь в 5.08. В обратном направлении поезд будет отправляться из Симферополя в 12.40, а при действующем ограничении - из Керчи в 18.15. Прибытие в Краснодар - в 1.29, в Адлер - в 9.13", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый рейс по новому расписанию состоится 2 октября из Крыма, а 7 октября из Адлера. Кроме того, в составе поезда есть вагоны собственного парка "Гранд Сервис Экспресс": плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан. Во всех экземплярах есть множество удобств, такие как: кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы и розетки для зарядки устройств, а в части вагонов - душ. Во время поездки пассажирам также доступна информационно-развлекательная система "Таврия.Медиатрейн" с фильмами, музыкой, книгами и другими сервисами. Компания рекомендует пассажирам, которые прилетают или улетают самолетом из Сочи, оформлять билеты на "Таврию" до/от станции Адлер. Она расположена ближе к аэропорту, чем станция Сочи. В настоящее время поезд временно курсирует только до станции Керчь-Южная.
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бизнес, россия, адлер, краснодар, симферополь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, АДЛЕР, КРАСНОДАР, СИМФЕРОПОЛЬ, Гранд сервис экспресс
17:42 11.09.2026
 
Поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар

"Гранд Сервис Экспресс": поезд Адлер — Симферополь будет ходить через Краснодар

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер - Симферополь будет ходить через Краснодар, маршрут поезда изменится с октября, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Из Адлера поезд будет отправляться в 12.33, из Краснодара - в 19.20 и прибывать в Керчь в 5.08. В обратном направлении поезд будет отправляться из Симферополя в 12.40, а при действующем ограничении - из Керчи в 18.15. Прибытие в Краснодар - в 1.29, в Адлер - в 9.13", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый рейс по новому расписанию состоится 2 октября из Крыма, а 7 октября из Адлера.
Кроме того, в составе поезда есть вагоны собственного парка "Гранд Сервис Экспресс": плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан. Во всех экземплярах есть множество удобств, такие как: кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы и розетки для зарядки устройств, а в части вагонов - душ.
Во время поездки пассажирам также доступна информационно-развлекательная система "Таврия.Медиатрейн" с фильмами, музыкой, книгами и другими сервисами.
Компания рекомендует пассажирам, которые прилетают или улетают самолетом из Сочи, оформлять билеты на "Таврию" до/от станции Адлер. Она расположена ближе к аэропорту, чем станция Сочи.
В настоящее время поезд временно курсирует только до станции Керчь-Южная.
 
БизнесРОССИЯАДЛЕРКРАСНОДАРСИМФЕРОПОЛЬГранд сервис экспресс
 
 
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