https://1prime.ru/20260911/aeroflot-873220499.html

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1%

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1%

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,1% в годовом выражении и составил 37,4 миллиона человек, сообщила группа. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:20+0300

2026-09-11T11:20+0300

2026-09-11T11:20+0300

бизнес

россия

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873220499.jpg?1789114814

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,1% в годовом выражении и составил 37,4 миллиона человек, сообщила группа. "Ключевые результаты восьми месяцев 2026 года. Группа "Аэрофлот" перевезла 37,4 миллиона пассажиров, на 0,1% меньше аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении. Группа перевезла на внутренних линиях 27,7 миллиона человек, этот показатель снизился на 4% в годовом выражении, отмечено в сообщении. При этом пассажиропоток на международных рейсах вырос на 12,8% и составил 9,7 миллиона пассажиров. За август группа перевезла 5,7 миллиона пассажиров, что на 1,3% меньше, чем в августе прошлого года. Это объясняется временными ограничениями в российских аэропортах и изменением структуры перевозок. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за январь-август вырос на 4,6%, составив 107,5 миллиарда пассажиро-километров. Занятость кресел увеличилась на 1,6 процентного пункта, достигнув показателя 92% на международных линиях и 91,2% - на внутренних. В состав группы "Аэрофлот" помимо одноименной, крупнейшей авиакомпании в стране, также входят компании "Россия" и "Победа".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот