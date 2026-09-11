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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1%
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1%
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,1% в годовом выражении и составил 37,4 миллиона человек, сообщила группа. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:20+0300
2026-09-11T11:20+0300
бизнес
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,1% в годовом выражении и составил 37,4 миллиона человек, сообщила группа. "Ключевые результаты восьми месяцев 2026 года. Группа "Аэрофлот" перевезла 37,4 миллиона пассажиров, на 0,1% меньше аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении. Группа перевезла на внутренних линиях 27,7 миллиона человек, этот показатель снизился на 4% в годовом выражении, отмечено в сообщении. При этом пассажиропоток на международных рейсах вырос на 12,8% и составил 9,7 миллиона пассажиров. За август группа перевезла 5,7 миллиона пассажиров, что на 1,3% меньше, чем в августе прошлого года. Это объясняется временными ограничениями в российских аэропортах и изменением структуры перевозок. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за январь-август вырос на 4,6%, составив 107,5 миллиарда пассажиро-километров. Занятость кресел увеличилась на 1,6 процентного пункта, достигнув показателя 92% на международных линиях и 91,2% - на внутренних. В состав группы "Аэрофлот" помимо одноименной, крупнейшей авиакомпании в стране, также входят компании "Россия" и "Победа".
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4.7
96
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192
40
192
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бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
11:20 11.09.2026
 
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за восемь месяцев снизился на 0,1%

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,1%

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,1% в годовом выражении и составил 37,4 миллиона человек, сообщила группа.
"Ключевые результаты восьми месяцев 2026 года. Группа "Аэрофлот" перевезла 37,4 миллиона пассажиров, на 0,1% меньше аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении.
Группа перевезла на внутренних линиях 27,7 миллиона человек, этот показатель снизился на 4% в годовом выражении, отмечено в сообщении. При этом пассажиропоток на международных рейсах вырос на 12,8% и составил 9,7 миллиона пассажиров.
За август группа перевезла 5,7 миллиона пассажиров, что на 1,3% меньше, чем в августе прошлого года. Это объясняется временными ограничениями в российских аэропортах и изменением структуры перевозок.
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за январь-август вырос на 4,6%, составив 107,5 миллиарда пассажиро-километров. Занятость кресел увеличилась на 1,6 процентного пункта, достигнув показателя 92% на международных линиях и 91,2% - на внутренних.
В состав группы "Аэрофлот" помимо одноименной, крупнейшей авиакомпании в стране, также входят компании "Россия" и "Победа".
 
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