https://1prime.ru/20260911/aeroflot-873220614.html

Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4%

Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4%

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,4% в годовом выражении и составил 19,9 миллиона человек, сообщила компания. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:20+0300

2026-09-11T11:20+0300

2026-09-11T11:20+0300

бизнес

россия

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873220614.jpg?1789114854

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,4% в годовом выражении и составил 19,9 миллиона человек, сообщила компания. "Ключевые результаты 8 месяцев 2026 года… Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,9 миллиона пассажиров, на 0,4% меньше, чем годом ранее, пассажирооборот вырос на 6,2%", - говорится в сообщении. Перевозки авиакомпании в августе снизились на 3,5% и составили 3 миллиона пассажиров, при этом пассажирооборот вырос на 2,5%. Показатель занятости кресел "Аэрофлота" за январь-август 2026 года увеличился на 2,5 процентного пункта и составил 91,4%. При этом на внутренних линиях он снизился на 0,2 процентного пункта, до 90,9%, а на международных - вырос на 5,5 процентного пункта, составив 91,8%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот