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Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4%
Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4%
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,4% в годовом выражении и составил 19,9 миллиона человек, сообщила компания. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:20+0300
2026-09-11T11:20+0300
бизнес
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,4% в годовом выражении и составил 19,9 миллиона человек, сообщила компания. "Ключевые результаты 8 месяцев 2026 года… Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,9 миллиона пассажиров, на 0,4% меньше, чем годом ранее, пассажирооборот вырос на 6,2%", - говорится в сообщении. Перевозки авиакомпании в августе снизились на 3,5% и составили 3 миллиона пассажиров, при этом пассажирооборот вырос на 2,5%. Показатель занятости кресел "Аэрофлота" за январь-август 2026 года увеличился на 2,5 процентного пункта и составил 91,4%. При этом на внутренних линиях он снизился на 0,2 процентного пункта, до 90,9%, а на международных - вырос на 5,5 процентного пункта, составив 91,8%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, россия, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
11:20 11.09.2026
 
Пассажиропоток "Аэрофлота" в январе-августе снизился на 0,4%

"Аэрофлот" в январе-августе снизил пассажиропоток на 0,4%, до 19,9 млн человек

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в январе-августе 2026 года снизился на 0,4% в годовом выражении и составил 19,9 миллиона человек, сообщила компания.
"Ключевые результаты 8 месяцев 2026 года… Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 19,9 миллиона пассажиров, на 0,4% меньше, чем годом ранее, пассажирооборот вырос на 6,2%", - говорится в сообщении.
Перевозки авиакомпании в августе снизились на 3,5% и составили 3 миллиона пассажиров, при этом пассажирооборот вырос на 2,5%.
Показатель занятости кресел "Аэрофлота" за январь-август 2026 года увеличился на 2,5 процентного пункта и составил 91,4%. При этом на внутренних линиях он снизился на 0,2 процентного пункта, до 90,9%, а на международных - вырос на 5,5 процентного пункта, составив 91,8%.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
БизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
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