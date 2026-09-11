https://1prime.ru/20260911/aeroflot-873226235.html
"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы
"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы
Самыми популярными внутренними направлениями "Аэрофлота" летом 2026 года стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и Калининград, а среди международных перелетов... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:20+0300
2026-09-11T13:20+0300
2026-09-11T13:20+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
калининград
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873226235.jpg?1789122041
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самыми популярными внутренними направлениями "Аэрофлота" летом 2026 года стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и Калининград, а среди международных перелетов лидируют маршруты из Москвы в Анталью и Стамбул, сообщила авиакомпания.
"Топ внутренних направлений. Москва - Санкт-Петербург - Москва; Москва - Калининград - Москва… Топ международных направлений… Москва - Анталья - Москва; Москва - Стамбул - Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель учитывает рейсы авиакомпании "Аэрофлот" и ее дочернего перевозчика "Россия".
Также в число внутренних рейсов с наибольшим пассажиропотоком вошли маршруты Москва - Сочи, Москва - Владивосток и Москва - Хабаровск. Среди международных направлений в пятерку вошли рейсы из российской столицы в Ереван, Минск и Нячанг.
Ранее в пятницу авиакомпания сообщила, что группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока в сравнении с летом 2025 года и перевезла 16,3 миллиона человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
москва
санкт-петербург
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, калининград, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД, Аэрофлот
"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы
"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы летом 2026 года
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самыми популярными внутренними направлениями "Аэрофлота" летом 2026 года стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и Калининград, а среди международных перелетов лидируют маршруты из Москвы в Анталью и Стамбул, сообщила авиакомпания.
"Топ внутренних направлений. Москва - Санкт-Петербург - Москва; Москва - Калининград - Москва… Топ международных направлений… Москва - Анталья - Москва; Москва - Стамбул - Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель учитывает рейсы авиакомпании "Аэрофлот" и ее дочернего перевозчика "Россия".
Также в число внутренних рейсов с наибольшим пассажиропотоком вошли маршруты Москва - Сочи, Москва - Владивосток и Москва - Хабаровск. Среди международных направлений в пятерку вошли рейсы из российской столицы в Ереван, Минск и Нячанг.
Ранее в пятницу авиакомпания сообщила, что группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока в сравнении с летом 2025 года и перевезла 16,3 миллиона человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".