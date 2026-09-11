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"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы

"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" назвал самые популярные внутренние рейсы

Самыми популярными внутренними направлениями "Аэрофлота" летом 2026 года стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и Калининград, а среди международных перелетов... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:20+0300

2026-09-11T13:20+0300

2026-09-11T13:20+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

калининград

аэрофлот

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самыми популярными внутренними направлениями "Аэрофлота" летом 2026 года стали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и Калининград, а среди международных перелетов лидируют маршруты из Москвы в Анталью и Стамбул, сообщила авиакомпания. "Топ внутренних направлений. Москва - Санкт-Петербург - Москва; Москва - Калининград - Москва… Топ международных направлений… Москва - Анталья - Москва; Москва - Стамбул - Москва", - говорится в сообщении. Отмечается, что показатель учитывает рейсы авиакомпании "Аэрофлот" и ее дочернего перевозчика "Россия". Также в число внутренних рейсов с наибольшим пассажиропотоком вошли маршруты Москва - Сочи, Москва - Владивосток и Москва - Хабаровск. Среди международных направлений в пятерку вошли рейсы из российской столицы в Ереван, Минск и Нячанг. Ранее в пятницу авиакомпания сообщила, что группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока в сравнении с летом 2025 года и перевезла 16,3 миллиона человек. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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