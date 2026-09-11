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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММК на уровне "AA+(RU)" - 11.09.2026, ПРАЙМ
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММК на уровне "AA+(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММК на уровне "AA+(RU)" - 11.09.2026, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММК на уровне "AA+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на уровне "AA+(RU)"... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:38+0300
2026-09-11T11:38+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "АКРА подтвердило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" на уровне АА+(RU), прогноз "стабильный", - сказано в сообщении. Подтверждение рейтинга обусловлено сохранением оценок операционного профиля и кредитных метрик финансового профиля в рамках диапазонов, установленных для данного уровня рейтинга. "Однако снижение цен на стальную продукцию в 2025 году и первом полугодии 2026 года негативно сказалось на денежном потоке и, соответственно, рентабельности компании по FFO (средства от операционной деятельности - ред.), которая упала ниже 15%. Сохранение указанного показателя на уровне ниже 15% в 2027 году может стать основанием для пересмотра кредитного рейтинга", - подчеркнули в рейтинговом агентстве. По прогнозам АКРА, по результатам 2026 года рентабельность компании сохранится на уровне 11%. Долговая нагрузка ММК оценивается как очень низкая, в 2026 году ожидается, что показатель будет на уровне 0,8х. Показатель покрытия (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) на конец этого года составит 21,4х. Аналитики агентства считают ликвидность комбината очень высокой: объем наличных средств на счетах и невыбранные лимиты по предоставленным кредитным линиям значительно превышают размер ожидаемых в 2026-2028 годах погашений.
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акра, ммк
АКРА, ММК
11:38 11.09.2026
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММК на уровне "AA+(RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММК на уровне АА+(RU) со стабильным прогнозом

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"АКРА подтвердило кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" на уровне АА+(RU), прогноз "стабильный", - сказано в сообщении.
Подтверждение рейтинга обусловлено сохранением оценок операционного профиля и кредитных метрик финансового профиля в рамках диапазонов, установленных для данного уровня рейтинга.
"Однако снижение цен на стальную продукцию в 2025 году и первом полугодии 2026 года негативно сказалось на денежном потоке и, соответственно, рентабельности компании по FFO (средства от операционной деятельности - ред.), которая упала ниже 15%. Сохранение указанного показателя на уровне ниже 15% в 2027 году может стать основанием для пересмотра кредитного рейтинга", - подчеркнули в рейтинговом агентстве.
По прогнозам АКРА, по результатам 2026 года рентабельность компании сохранится на уровне 11%. Долговая нагрузка ММК оценивается как очень низкая, в 2026 году ожидается, что показатель будет на уровне 0,8х. Показатель покрытия (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) на конец этого года составит 21,4х.
Аналитики агентства считают ликвидность комбината очень высокой: объем наличных средств на счетах и невыбранные лимиты по предоставленным кредитным линиям значительно превышают размер ожидаемых в 2026-2028 годах погашений.
 
АКРАММК
 
 
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