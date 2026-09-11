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ЕК ищет способы использования замороженных российских активов, пишет FT - 11.09.2026, ПРАЙМ
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ЕК ищет способы использования замороженных российских активов, пишет FT
ЕК ищет способы использования замороженных российских активов, пишет FT - 11.09.2026, ПРАЙМ
ЕК ищет способы использования замороженных российских активов, пишет FT
Еврокомиссия возобновила поиск способов использования замороженных российских активов, однако пока не видит практических возможностей для реализации этой цели,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:22+0300
2026-09-11T10:22+0300
финансы
россия
украина
брюссель
швеция
ес
euroclear
financial times
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия возобновила поиск способов использования замороженных российских активов, однако пока не видит практических возможностей для реализации этой цели, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе. В конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию вновь изучить возможные способы использования порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов в интересах Украины. В пресс-службе ЕК РИА Новости сообщили, что письмо от стран ЕС получили и ответят на него в положенное время "На данный момент новых вариантов нет, мы лишь изучаем возможные пути их появления", - заявил европейский источник. Большая часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро. Бельгия последовательно выступает против их использования, указывая на юридические и финансовые риски. Представитель бельгийских властей сообщил изданию, что позиция правительства "не изменилась". После начала российской специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, значительная часть которых находится в Европе. Основной объем активов в ЕС хранится в бельгийском Euroclear. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов незаконной и предупреждали, что попытка их конфискации или использования без согласия России повлечет ответные меры. Россия также заявляла о намерении защищать свои имущественные права в судебном порядке.
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финансы, россия, украина, брюссель, швеция, ес, euroclear, financial times
Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Брюссель, ШВЕЦИЯ, ЕС, Euroclear, Financial Times
10:22 11.09.2026
 
ЕК ищет способы использования замороженных российских активов, пишет FT

FT: ЕК ищет способы использования замороженных активов России для Украины

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 5 и 20 евро
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия возобновила поиск способов использования замороженных российских активов, однако пока не видит практических возможностей для реализации этой цели, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
В конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию вновь изучить возможные способы использования порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов в интересах Украины. В пресс-службе ЕК РИА Новости сообщили, что письмо от стран ЕС получили и ответят на него в положенное время
"На данный момент новых вариантов нет, мы лишь изучаем возможные пути их появления", - заявил европейский источник.
Большая часть замороженных в Евросоюзе российских суверенных активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным самого депозитария, на конец июня объем попавших под санкции российских активов на его балансе составлял около 202 миллиардов евро. Бельгия последовательно выступает против их использования, указывая на юридические и финансовые риски.
Представитель бельгийских властей сообщил изданию, что позиция правительства "не изменилась".
После начала российской специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, значительная часть которых находится в Европе. Основной объем активов в ЕС хранится в бельгийском Euroclear.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов незаконной и предупреждали, что попытка их конфискации или использования без согласия России повлечет ответные меры. Россия также заявляла о намерении защищать свои имущественные права в судебном порядке.
 
ФинансыРОССИЯУКРАИНАБрюссельШВЕЦИЯЕСEuroclearFinancial Times
 
 
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