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Российский рынок акций умеренно усилил снижение после решения ЦБ

Российский рынок акций умеренно усилил снижение после решения ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно усилил снижение после решения ЦБ

Российский рынок акций умеренно усилил снижение после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:45+0300

2026-09-11T13:45+0300

2026-09-11T13:45+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно усилил снижение после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижался на 1,11%, до 2283,24 пункта, а до решения ЦБ по ставке снижался на 0,6%.До этого днем в пятницу российский рынок акций в основную торговую сессию снижался до 0,7% после роста накануне на 2%, и по основному индексу отметка 2 300 пунктов вновь пройдена вниз.Так, в цене падали акции "Озона" (-3,3%), АФК "Система" (-2,2%), "Роснефти" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%). Дорожают акции "Полюса" (+3,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Совкомфлота" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,3%).

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рынок, торги, акции, мосбиржа