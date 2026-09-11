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Суд отказал ГП в иске к совладельцу "Петербургского нефтяного терминала"

Суд отказал ГП в иске к совладельцу "Петербургского нефтяного терминала" - 11.09.2026, ПРАЙМ

Суд отказал ГП в иске к совладельцу "Петербургского нефтяного терминала"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Генпрокуратуре РФ в иске о признании недействительными ряда сделок с акциями АО "Петербургский... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:05+0300

2026-09-11T14:05+0300

2026-09-11T14:05+0300

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал Генпрокуратуре РФ в иске о признании недействительными ряда сделок с акциями АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), одним из ответчиков по которому выступает совладелица компании Елена Васильева, следует из данных суда. Согласно материалам дела, в августе Генпрокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Петербурга с иском о признании недействительными ряда сделок с ценными бумагами ПНТ, заключенных в 2022 году. Также надзорное ведомство просило признать недействительным решение годового собрания акционеров компании. Ответчиками по делу выступали Васильева, Сергей Васильев и кипрская компания "Мобалко холдингс лимитед". "Информация о принятом судебном акте - в иске отказать полностью", – говорится в карточке дела, где пока не опубликован текст решения. В августе, в обеспечение иска Генпрокуратуры суд наложил арест на акции Васильевой и 4,4 миллиарда рублей, начисленные ей в качестве дивидендов. Согласно картотеке арбитражных дел, как сообщалось ранее, в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ перешло 5 546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4 538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекратилось. Таким образом, доля государства в ПНТ составила около 55%, следует из этих данных.

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