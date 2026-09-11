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Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21% и вырос на 1,23% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:15+0300
2026-09-11T19:15+0300
экономика
акции
рынок
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21% и вырос на 1,23% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,21% - до 2281,04 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,23%.
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акции, рынок, россия, мосбиржа
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
19:15 11.09.2026
 
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21%

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,21%, до 2281,04 пункта

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,21% и вырос на 1,23% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,21% - до 2281,04 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,23%.
 
ЭкономикаАкцииРынокРОССИЯМосбиржа
 
 
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