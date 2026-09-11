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Рынок недвижимости США слабее российского, хотя ставки втрое ниже - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Рынок недвижимости США слабее российского, хотя ставки втрое ниже
Рынок недвижимости США слабее российского, хотя ставки втрое ниже - 11.09.2026, ПРАЙМ
Рынок недвижимости США слабее российского, хотя ставки втрое ниже
Американский рынок недвижимости в 2025–2026 годах находится в состоянии глубокой структурной трансформации. Его можно охарактеризовать как "рынок покупателей... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T05:05+0300
2026-09-11T05:05+0300
мнения аналитиков
недвижимость
бизнес
центральные банки
ипотека
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Американский рынок недвижимости в 2025–2026 годах находится в состоянии глубокой структурной трансформации. Его можно охарактеризовать как "рынок покупателей без покупателей". В июле 2026 года на рынке насчитывалось около 967 тысяч активных покупателей против 1,46 миллиона продавцов. Средняя ставка по стандартной 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой держится на уровне 6,6–6,7%, что вдвое выше уровня периода пандемии.Цены на первичном рынке стали ниже, чем на вторичном. Застройщики вынуждены демпинговать, предлагая скидки и иные привилегии покупателям, а также сокращать площадь строительства. Цены на вторичном рынке выглядят выше из-за острого дефицита предложений и того факта, что реальные сделки совершаются преимущественно в сегменте более дорогого жилья, доступного инвесторам за наличные деньги.Для устойчивого восстановления рынка необходимы падение ипотечных ставок ниже 5%, рост реальных доходов населения, опережающий рост производительности труда и номинальных зарплат, решение проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы. Также важно, чтобы снижение операционных расходов сделало аренду менее привлекательной по сравнению с покупкой, вернув часть инвесторов в сегмент покупки жилья для жизни. Оживление спроса эксперты прогнозируют ближе к 2028 году, так как институциональная адаптация к новым ставкам требует времени.Сценарий, при котором застройщики в России начнут массово продавать квартиры дешевле готового жилья на вторичном рынке, теоретически возможен, но для этого должны сложиться уникальные и жесткие макроэкономические условия: обвал спроса на первичном рынке после отмены массовой льготной ипотеки, длительное сохранение экстремально высокой ключевой ставки Центрального банка (когда ипотека выше 15–16%), кризис ликвидности у конкретных девелоперов и снижение себестоимости строительства.Автор: Елена Алтухова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета
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Елена Алтухова
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, недвижимость, бизнес, центральные банки, ипотека
Мнения аналитиков, Недвижимость, Бизнес, центральные банки, ипотека
05:05 11.09.2026
 
Рынок недвижимости США слабее российского, хотя ставки втрое ниже

Экономист Алтухова объяснила, почему в США не покупают новостройки даже по ставке до 7%

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Елена Алтухова
Елена Алтухова
Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Американский рынок недвижимости в 2025–2026 годах находится в состоянии глубокой структурной трансформации. Его можно охарактеризовать как "рынок покупателей без покупателей". В июле 2026 года на рынке насчитывалось около 967 тысяч активных покупателей против 1,46 миллиона продавцов. Средняя ставка по стандартной 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой держится на уровне 6,6–6,7%, что вдвое выше уровня периода пандемии.
Цены на первичном рынке стали ниже, чем на вторичном. Застройщики вынуждены демпинговать, предлагая скидки и иные привилегии покупателям, а также сокращать площадь строительства. Цены на вторичном рынке выглядят выше из-за острого дефицита предложений и того факта, что реальные сделки совершаются преимущественно в сегменте более дорогого жилья, доступного инвесторам за наличные деньги.
Для устойчивого восстановления рынка необходимы падение ипотечных ставок ниже 5%, рост реальных доходов населения, опережающий рост производительности труда и номинальных зарплат, решение проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы. Также важно, чтобы снижение операционных расходов сделало аренду менее привлекательной по сравнению с покупкой, вернув часть инвесторов в сегмент покупки жилья для жизни. Оживление спроса эксперты прогнозируют ближе к 2028 году, так как институциональная адаптация к новым ставкам требует времени.
Сценарий, при котором застройщики в России начнут массово продавать квартиры дешевле готового жилья на вторичном рынке, теоретически возможен, но для этого должны сложиться уникальные и жесткие макроэкономические условия: обвал спроса на первичном рынке после отмены массовой льготной ипотеки, длительное сохранение экстремально высокой ключевой ставки Центрального банка (когда ипотека выше 15–16%), кризис ликвидности у конкретных девелоперов и снижение себестоимости строительства.
Автор: Елена Алтухова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета

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