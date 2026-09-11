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Американцы впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров
Американцы впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров - 11.09.2026, ПРАЙМ
Американцы впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров
Американские предприниматели впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров агентства Блумберг. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T01:38+0300
2026-09-11T01:38+0300
2026-09-11T01:38+0300
мировая экономика
бернар арно
уоррен баффет
джефф безос
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Американские предприниматели впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров агентства Блумберг.
Как сообщает агентство, в четверг французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно выбыл из десятки богатейших людей мира и уступил место уступил место 96-летнему инвестору Уоррену Баффету.
Список с огромным отрывом возглавляет Илон Маск, чье состояние оценивается в 918,8 миллиарда долларов; за ним следуют предприниматели из сферы технологий, в том числе Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл.
Впервые с момента запуска этого рейтинга в 2012 году все десять первых строчек заняли американцы, отмечает агентство.
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мировая экономика, бернар арно, уоррен баффет, джефф безос
Мировая экономика, Бернар Арно, Уоррен Баффет, Джефф Безос
Американцы впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров
Bloomberg: американцы впервые заняли все первые десять строчек рейтинга миллиардеров
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Американские предприниматели впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров агентства Блумберг.
Как сообщает агентство, в четверг французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно выбыл из десятки богатейших людей мира и уступил место уступил место 96-летнему инвестору Уоррену Баффету.
Список с огромным отрывом возглавляет Илон Маск, чье состояние оценивается в 918,8 миллиарда долларов; за ним следуют предприниматели из сферы технологий, в том числе Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл.
Впервые с момента запуска этого рейтинга в 2012 году все десять первых строчек заняли американцы, отмечает агентство.