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Американцы впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров

Американцы впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров - 11.09.2026, ПРАЙМ

Американцы впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров

Американские предприниматели впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров агентства Блумберг. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T01:38+0300

2026-09-11T01:38+0300

2026-09-11T01:38+0300

мировая экономика

бернар арно

уоррен баффет

джефф безос

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Американские предприниматели впервые заняли все первые десять строчек индекса миллиардеров агентства Блумберг. Как сообщает агентство, в четверг французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно выбыл из десятки богатейших людей мира и уступил место уступил место 96-летнему инвестору Уоррену Баффету. Список с огромным отрывом возглавляет Илон Маск, чье состояние оценивается в 918,8 миллиарда долларов; за ним следуют предприниматели из сферы технологий, в том числе Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл. Впервые с момента запуска этого рейтинга в 2012 году все десять первых строчек заняли американцы, отмечает агентство.

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мировая экономика, бернар арно, уоррен баффет, джефф безос