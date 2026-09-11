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Рынок в ожидании ставки

Рынок в ожидании ставки - 11.09.2026, ПРАЙМ

Рынок в ожидании ставки

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,98%, до 2308,93 пункта, впервые с 11 августа закрывшись выше 2300 пунктов. Индекс РТС... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:02+0300

2026-09-11T09:02+0300

2026-09-11T09:02+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,98%, до 2308,93 пункта, впервые с 11 августа закрывшись выше 2300 пунктов. Индекс РТС взлетел на 3,32%, до 862,31 пункта. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,11%, до 113,79 пункта. Российский рынок акций ускорил восстановление благодаря скачку нефтяных котировок и новостям о продолжении переговоров по украинскому урегулированию.Рубль заметно укрепился: доллар США подешевел на 1,01%, до 84,2 рубля, евро — на 0,9%, до 97,87 рубля, юань — на 1,25%, до 12,52 рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс стабилизируется в диапазоне 83–85 рублей за доллар США.Котировки нефти марки Brent взлетели на 4,95%, до 106,63 доллара за баррель, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений дальнейших перебоев в поставках энергоносителей. Хуситы захватили стратегический порт Моха и подошли к Баб-эль-Мандебскому проливу, через который идут поставки нефти в Азию. По нашим оценкам, при дальнейшем усилении конфликта котировки могут уйти к 110–115 долларам за баррель. Благодаря росту цен на нефть и газ акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа" вышли в лидеры роста: первая прибавила 5,63%, вторая — 5,83%.Добыча нефти странами ОПЕК+ в августе снизилась на 640 тысяч баррелей в сутки — до 19,71 миллиона. Семь членов ОПЕК+ планировали увеличить добычу, но конфликт на Ближнем Востоке сделал это невозможным. Саудовская Аравия сократила производство на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до 6,238 миллиона, минимума с 1990 года. Это дополнительно поддерживает цены. Россия снизила добычу на 160 тысяч баррелей в сутки — до 8,718 миллиона.Устойчивый спрос со стороны Азии также подталкивает цены вверх: Россия в июле вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей импорта 56% и сохранила лидерство в Китае с долей 27%. Индийский импорт нефти вырос до 5,05 миллиона баррелей в сутки, китайский — до 8,38 миллиона.Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи в пятницу продолжит торговаться в диапазоне 2280–2350 пунктов. Внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России, которое состоится в пятницу, 11 сентября, и дальнейшей риторике регулятора. Сохранение ставки на уровне 14% уже заложено в цены, поэтому реакция рынка будет зависеть от сигнала регулятора. При мягкой риторике возможен тест 2350 пунктов, при жесткой — откат к 2250 пунктам.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

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2026

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Дмитрий Вишневский https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Вишневский https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907914_0:302:2048:2350_100x100_80_0_0_c3606a367eb94a07e7b0272f1930703a.jpg

технологии, здоровье, общество