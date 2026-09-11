Рынок в ожидании ставки
Индекс Мосбиржи вырос до 2308 пунктов, рубль укрепился, Brent — выше 106 долларов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,98%, до 2308,93 пункта, впервые с 11 августа закрывшись выше 2300 пунктов. Индекс РТС взлетел на 3,32%, до 862,31 пункта. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,11%, до 113,79 пункта. Российский рынок акций ускорил восстановление благодаря скачку нефтяных котировок и новостям о продолжении переговоров по украинскому урегулированию.
Рубль заметно укрепился: доллар США подешевел на 1,01%, до 84,2 рубля, евро — на 0,9%, до 97,87 рубля, юань — на 1,25%, до 12,52 рубля. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс стабилизируется в диапазоне 83–85 рублей за доллар США.
Котировки нефти марки Brent взлетели на 4,95%, до 106,63 доллара за баррель, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений дальнейших перебоев в поставках энергоносителей. Хуситы захватили стратегический порт Моха и подошли к Баб-эль-Мандебскому проливу, через который идут поставки нефти в Азию. По нашим оценкам, при дальнейшем усилении конфликта котировки могут уйти к 110–115 долларам за баррель. Благодаря росту цен на нефть и газ акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа" вышли в лидеры роста: первая прибавила 5,63%, вторая — 5,83%.
Добыча нефти странами ОПЕК+ в августе снизилась на 640 тысяч баррелей в сутки — до 19,71 миллиона. Семь членов ОПЕК+ планировали увеличить добычу, но конфликт на Ближнем Востоке сделал это невозможным. Саудовская Аравия сократила производство на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до 6,238 миллиона, минимума с 1990 года. Это дополнительно поддерживает цены. Россия снизила добычу на 160 тысяч баррелей в сутки — до 8,718 миллиона.
Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи в пятницу продолжит торговаться в диапазоне 2280–2350 пунктов. Внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России, которое состоится в пятницу, 11 сентября, и дальнейшей риторике регулятора. Сохранение ставки на уровне 14% уже заложено в цены, поэтому реакция рынка будет зависеть от сигнала регулятора. При мягкой риторике возможен тест 2350 пунктов, при жесткой — откат к 2250 пунктам.
Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"