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Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход
Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход - 11.09.2026, ПРАЙМ
Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход
Индекс Мосбиржи в четверг возобновил активный рост и по итогам сессии прибавил 2%, к 2310 пунктам. Трендовая линия сопротивления перешла под контроль быков, а... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:48+0300
2026-09-11T10:48+0300
рынок
михаил зельцер
мосбиржа
роснефть
восток ойл
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873219352.jpg?1789112890
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.Индекс Мосбиржи в четверг возобновил активный рост и по итогам сессии прибавил 2%, к 2310 пунктам. Трендовая линия сопротивления перешла под контроль быков, а значит, по технике курс смотрит уже на пики августа и июля — 2336 и 2402 пункта соответственно. Фактор оптимизма — всё больше сигналов к возобновлению переговорного процесса. Сегодня ЦБ объявит ключевую ставку — ожидается сохранение текущей на 14%: это якобы негатив для акций и позитив для рубля, но монетарная пауза уже в ценах бумаг и валют, а геополитика для биржевиков сейчас куда важнее, чем даже приостановка цикла денежно-кредитной политики.Сильнее рынка в четверг: акции "Роснефти" взлетели на 8%, а сегодня утром курс прокалывал вверх 362 рубля, и наши оценки роста оправдались. Факторы ралли: сильный рост барреля нефти до максимумов весны и запуск проекта "Восток Ойл". Краткосрочно уже перегрето — могут откатить, но долгосрочный таргет ещё выше — 400 рублей.Слабее рынка за вчера: акции топливного оператора "ЕвроТранс" (-17%). В пятницу курс снова обновил исторические минимумы, было уже под 20 рублей. Причины обвала — дефолты по облигациям и аресты топ-менеджеров корпорации. Риски оцифровать невозможно.Рубль к заседанию ЦБ окреп — это всё ещё коррекция курсов инвалют после их летнего ралли, среднесрочные тренды вряд ли будут нарушены, а поэтому доллар, евро и юань после фиксации с максимумов вскоре могут стабилизироваться. Вариант сохранения ставки ЦБ играет за нацвалюту, но в курсах присевших инвалют это уже отыграно заранее.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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192
40
рынок, михаил зельцер, мосбиржа, роснефть, восток ойл, торги
Рынок, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Роснефть, Восток Ойл, Торги
10:48 11.09.2026
 
Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход

Индекс Мосбиржи вырос на 2% до 2310 пунктов, рубль укрепился перед заседанием Центробанка

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.Индекс Мосбиржи в четверг возобновил активный рост и по итогам сессии прибавил 2%, к 2310 пунктам. Трендовая линия сопротивления перешла под контроль быков, а значит, по технике курс смотрит уже на пики августа и июля — 2336 и 2402 пункта соответственно. Фактор оптимизма — всё больше сигналов к возобновлению переговорного процесса. Сегодня ЦБ объявит ключевую ставку — ожидается сохранение текущей на 14%: это якобы негатив для акций и позитив для рубля, но монетарная пауза уже в ценах бумаг и валют, а геополитика для биржевиков сейчас куда важнее, чем даже приостановка цикла денежно-кредитной политики.
Сильнее рынка в четверг: акции "Роснефти" взлетели на 8%, а сегодня утром курс прокалывал вверх 362 рубля, и наши оценки роста оправдались. Факторы ралли: сильный рост барреля нефти до максимумов весны и запуск проекта "Восток Ойл". Краткосрочно уже перегрето — могут откатить, но долгосрочный таргет ещё выше — 400 рублей.
Слабее рынка за вчера: акции топливного оператора "ЕвроТранс" (-17%). В пятницу курс снова обновил исторические минимумы, было уже под 20 рублей. Причины обвала — дефолты по облигациям и аресты топ-менеджеров корпорации. Риски оцифровать невозможно.
Рубль к заседанию ЦБ окреп — это всё ещё коррекция курсов инвалют после их летнего ралли, среднесрочные тренды вряд ли будут нарушены, а поэтому доллар, евро и юань после фиксации с максимумов вскоре могут стабилизироваться. Вариант сохранения ставки ЦБ играет за нацвалюту, но в курсах присевших инвалют это уже отыграно заранее.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
 
РынокМихаил ЗельцерМосбиржаРоснефтьВосток ОйлТорги
 
 
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