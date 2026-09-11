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Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход

Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход - 11.09.2026, ПРАЙМ

Нефть, ставка и геополитика: рынок набирает ход

Индекс Мосбиржи в четверг возобновил активный рост и по итогам сессии прибавил 2%, к 2310 пунктам. Трендовая линия сопротивления перешла под контроль быков, а... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:48+0300

2026-09-11T10:48+0300

2026-09-11T10:48+0300

рынок

михаил зельцер

мосбиржа

роснефть

восток ойл

торги

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.Индекс Мосбиржи в четверг возобновил активный рост и по итогам сессии прибавил 2%, к 2310 пунктам. Трендовая линия сопротивления перешла под контроль быков, а значит, по технике курс смотрит уже на пики августа и июля — 2336 и 2402 пункта соответственно. Фактор оптимизма — всё больше сигналов к возобновлению переговорного процесса. Сегодня ЦБ объявит ключевую ставку — ожидается сохранение текущей на 14%: это якобы негатив для акций и позитив для рубля, но монетарная пауза уже в ценах бумаг и валют, а геополитика для биржевиков сейчас куда важнее, чем даже приостановка цикла денежно-кредитной политики.Сильнее рынка в четверг: акции "Роснефти" взлетели на 8%, а сегодня утром курс прокалывал вверх 362 рубля, и наши оценки роста оправдались. Факторы ралли: сильный рост барреля нефти до максимумов весны и запуск проекта "Восток Ойл". Краткосрочно уже перегрето — могут откатить, но долгосрочный таргет ещё выше — 400 рублей.Слабее рынка за вчера: акции топливного оператора "ЕвроТранс" (-17%). В пятницу курс снова обновил исторические минимумы, было уже под 20 рублей. Причины обвала — дефолты по облигациям и аресты топ-менеджеров корпорации. Риски оцифровать невозможно.Рубль к заседанию ЦБ окреп — это всё ещё коррекция курсов инвалют после их летнего ралли, среднесрочные тренды вряд ли будут нарушены, а поэтому доллар, евро и юань после фиксации с максимумов вскоре могут стабилизироваться. Вариант сохранения ставки ЦБ играет за нацвалюту, но в курсах присевших инвалют это уже отыграно заранее.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

рынок, михаил зельцер, мосбиржа, роснефть, восток ойл, торги