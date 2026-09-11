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QatarEnergy ведет переговоры о закупке СПГ из США до 2031 года - 11.09.2026, ПРАЙМ
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QatarEnergy ведет переговоры о закупке СПГ из США до 2031 года
QatarEnergy ведет переговоры о закупке СПГ из США до 2031 года - 11.09.2026, ПРАЙМ
QatarEnergy ведет переговоры о закупке СПГ из США до 2031 года
Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy ведет переговоры с рядом американских компаний, в том числе Venture Global, Cheniere и Woodside, о... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:48+0300
2026-09-11T18:51+0300
газ
катар
сша
ормузский пролив
qatarenergy
venture global
cheniere
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy ведет переговоры с рядом американских компаний, в том числе Venture Global, Cheniere и Woodside, о закупке сжиженного природного газа (СПГ) до 2031 года, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "QatarEnergy ведет переговоры с несколькими производителями с целью заключения многолетних контрактов на поставку сжиженного природного газа из США до 2031 года… Переговоры ведутся, в частности, с Venture Global, Cheniere и Woodside", - пишет агентство. По данным одного из собеседников Рейтера, QatarEnergy рассчитывает на поставки 2-3 миллионов тонн СПГ в год до 2031 года. "Текущие усилия Катара по привлечению долгосрочных поставок СПГ от других производителей, чтобы помочь стране выполнить обязательства по контрактам с клиентами, указывают на то, что Катар сейчас видит риск для своей способности экспортировать СПГ в течение нескольких лет", - приводит Рейтер слова руководителя отдела энергетических исследований и консалтинга MST Marquee Сола Кавоника (Saul Kavonic). Как добавил эксперт, это также сигнализирует о том, что Катар считает, что перебои в поставках через Ормузский пролив могут оказаться более длительными, а ущерб, нанесенный катарской СПГ-инфрастуктуре оказался более значительным.
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газ, катар, сша, ормузский пролив, qatarenergy, venture global, cheniere
Газ, КАТАР, США, Ормузский пролив, QatarEnergy, Venture Global, Cheniere
18:48 11.09.2026 (обновлено: 18:51 11.09.2026)
 
QatarEnergy ведет переговоры о закупке СПГ из США до 2031 года

QatarEnergy ведет переговоры с несколькими американскими компаниями о закупке СПГ

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy ведет переговоры с рядом американских компаний, в том числе Venture Global, Cheniere и Woodside, о закупке сжиженного природного газа (СПГ) до 2031 года, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"QatarEnergy ведет переговоры с несколькими производителями с целью заключения многолетних контрактов на поставку сжиженного природного газа из США до 2031 года… Переговоры ведутся, в частности, с Venture Global, Cheniere и Woodside", - пишет агентство.
По данным одного из собеседников Рейтера, QatarEnergy рассчитывает на поставки 2-3 миллионов тонн СПГ в год до 2031 года.
"Текущие усилия Катара по привлечению долгосрочных поставок СПГ от других производителей, чтобы помочь стране выполнить обязательства по контрактам с клиентами, указывают на то, что Катар сейчас видит риск для своей способности экспортировать СПГ в течение нескольких лет", - приводит Рейтер слова руководителя отдела энергетических исследований и консалтинга MST Marquee Сола Кавоника (Saul Kavonic).
Как добавил эксперт, это также сигнализирует о том, что Катар считает, что перебои в поставках через Ормузский пролив могут оказаться более длительными, а ущерб, нанесенный катарской СПГ-инфрастуктуре оказался более значительным.
 
ГазКАТАРСШАОрмузский проливQatarEnergyVenture GlobalCheniere
 
 
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