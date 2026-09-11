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Россия и Индия подготовили документы о сотрудничестве в атомной энергетике
Россия и Индия подготовили документы о сотрудничестве в атомной энергетике - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия подготовили документы о сотрудничестве в атомной энергетике
Россия и Индия подготовили к подписанию документы о развитии сотрудничества атомной энергетике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:00+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия подготовили к подписанию документы о развитии сотрудничества атомной энергетике, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас в высокой степени готовности, на уровне готовности к подписанию, ряд документов с Индией", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям". По его словам, речь, в частности, идет о технологиях атомной энергетики IV поколения с реакторами на быстрых нейтронах.
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россия, индия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Россия и Индия подготовили документы о сотрудничестве в атомной энергетике
Глава "Росатома" Лихачев: РФ и Индия подготовили к подписанию документы о сотрудничестве