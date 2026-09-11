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Решетников призвал нарастить авиасообщение между Россией и Индией

Решетников призвал нарастить авиасообщение между Россией и Индией - 11.09.2026, ПРАЙМ

Решетников призвал нарастить авиасообщение между Россией и Индией

России и Индии нужно нарастить авиасообщение - текущих 15 рейсов явно не достаточно, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T20:52+0300

2026-09-11T20:52+0300

2026-09-11T20:58+0300

бизнес

россия

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китай

оаэ

максим решетников

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. России и Индии нужно нарастить авиасообщение - текущих 15 рейсов явно не достаточно, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Нам нужно больше рейсов", - сказал Решетников ИС "Вести", комментируя авиасообщение между Россией и Индией. Глава Минэкономразвития отметил, что в неделю между странами осуществляется всего 15 рейсов, что недостаточно. "У нас с Китаем сильно за 200 рейсов, с ОАЭ тоже за 200", - напомнил он. Министр транспорта Андрей Никитин ранее говорил, что Россия готова рассматривать увеличение частоты полетов в сообщении с Индией.

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бизнес, россия, индия, китай, оаэ, максим решетников