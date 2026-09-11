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Баку намерен расширить поставки азербайджанского газа в Европу
Баку намерен расширить поставки азербайджанского газа в Европу - 11.09.2026, ПРАЙМ
Баку намерен расширить поставки азербайджанского газа в Европу
Баку намерен расширить поставки азербайджанского газа в Европу, заявил глава азербайджанского минэнерго Пярвиз Шахбазов. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:35+0300
2026-09-11T13:35+0300
2026-09-11T13:35+0300
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БАКУ, 11 сен - ПРАЙМ. Баку намерен расширить поставки азербайджанского газа в Европу, заявил глава азербайджанского минэнерго Пярвиз Шахбазов.
"Мы намерены расширить поставки азербайджанского газа в Европу. Новые проекты позволят добиться этого", - сказал он на V азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.
"Запуск газопровода Игдыр-Нахчыван, присоединение TPAO к проекту "Шафаг-Асиман", соглашение об экспорте части газа с месторождения "Апшерон" в Турцию, а также поставки азербайджанского газа через Турцию на новые европейские рынки и в Сирию демонстрируют расширение масштабов и географии энергопартнерства", - добавил он.
Шахбазов отметил, что энергетический форум вносит вклад в реализацию этой повестки, поддерживая углубление сотрудничества в сферах углеводородов, возобновляемой энергии, энергоэффективности, регулирования электроэнергии и горнодобычи.
По его словам, нынешний этап стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией характеризуется укреплением национальной и региональной энергетической безопасности, интеграцией энергетических систем и формированием общего видения тюркского мира.
В январе текущего года Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию. С выходом на новые рынки число стран-импортеров азербайджанского газа выросло до 16.
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газ, турция, баку, европа, tpao
Газ, ТУРЦИЯ, Баку, ЕВРОПА, TPAO
Баку намерен расширить поставки азербайджанского газа в Европу
Шахбазов: Азербайджан намерен расширить поставки газа в Европу
БАКУ, 11 сен - ПРАЙМ. Баку намерен расширить поставки азербайджанского газа в Европу, заявил глава азербайджанского минэнерго Пярвиз Шахбазов.
"Мы намерены расширить поставки азербайджанского газа в Европу. Новые проекты позволят добиться этого", - сказал он на V азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.
"Запуск газопровода Игдыр-Нахчыван, присоединение TPAO к проекту "Шафаг-Асиман", соглашение об экспорте части газа с месторождения "Апшерон" в Турцию, а также поставки азербайджанского газа через Турцию на новые европейские рынки и в Сирию демонстрируют расширение масштабов и географии энергопартнерства", - добавил он.
Шахбазов отметил, что энергетический форум вносит вклад в реализацию этой повестки, поддерживая углубление сотрудничества в сферах углеводородов, возобновляемой энергии, энергоэффективности, регулирования электроэнергии и горнодобычи.
По его словам, нынешний этап стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией характеризуется укреплением национальной и региональной энергетической безопасности, интеграцией энергетических систем и формированием общего видения тюркского мира.
В январе текущего года Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию. С выходом на новые рынки число стран-импортеров азербайджанского газа выросло до 16.