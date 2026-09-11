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Всемирный банк утвердил новую программу помощи Таджикистану - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Всемирный банк утвердил новую программу помощи Таджикистану
Всемирный банк утвердил новую программу помощи Таджикистану - 11.09.2026, ПРАЙМ
Всемирный банк утвердил новую программу помощи Таджикистану
Всемирный банк утвердил новую страновую рамочную программу на 2026–2032 годы, согласно которой Таджикистан может получить до 1,8 миллиарда долларов... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:42+0300
2026-09-11T08:42+0300
финансы
банки
таджикистан
всемирный банк
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Всемирный банк утвердил новую страновую рамочную программу на 2026–2032 годы, согласно которой Таджикистан может получить до 1,8 миллиарда долларов финансирования, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. Отмечается, что для этого стране необходимо с нового финансового года перейти от грантов Международной ассоциации развития (IDA) к кредитам. "Таджикистан может получить в течение семи лет до 1,8 миллиарда долларов льготного и частного финансирования в рамках новой страновой рамочной программы Всемирного банка. Однако этот объём не является гарантированным и зависит от реализации амбициозных реформ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в документе рамочной программы заложены условия предоставления помощи, особое внимание уделяется финансовому сектору. Таджикистану необходимо принять меры по укреплению макроэкономической и долговой устойчивости, повышению прозрачности и качества государственного управления, а также провести реформы, направленные на создание условий для развития частного сектора, подчеркивается в документе. В июле этого года Всемирный банк выделил Таджикистану грантовую помощь в размере почти 500 миллионов долларов. Средства будут направлены на развитие энергетики, управление водными ресурсами и санитарную инфраструктуру.
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финансы, банки, таджикистан, всемирный банк
Финансы, Банки, ТАДЖИКИСТАН, Всемирный банк
08:42 11.09.2026
 
Всемирный банк утвердил новую программу помощи Таджикистану

Азия-Плюс: Таджикистан может получить до 1,8 миллиарда долларов финансирования

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Всемирный банк утвердил новую страновую рамочную программу на 2026–2032 годы, согласно которой Таджикистан может получить до 1,8 миллиарда долларов финансирования, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс.
Отмечается, что для этого стране необходимо с нового финансового года перейти от грантов Международной ассоциации развития (IDA) к кредитам.
"Таджикистан может получить в течение семи лет до 1,8 миллиарда долларов льготного и частного финансирования в рамках новой страновой рамочной программы Всемирного банка. Однако этот объём не является гарантированным и зависит от реализации амбициозных реформ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в документе рамочной программы заложены условия предоставления помощи, особое внимание уделяется финансовому сектору. Таджикистану необходимо принять меры по укреплению макроэкономической и долговой устойчивости, повышению прозрачности и качества государственного управления, а также провести реформы, направленные на создание условий для развития частного сектора, подчеркивается в документе.
В июле этого года Всемирный банк выделил Таджикистану грантовую помощь в размере почти 500 миллионов долларов. Средства будут направлены на развитие энергетики, управление водными ресурсами и санитарную инфраструктуру.
 
ФинансыБанкиТАДЖИКИСТАНВсемирный банк
 
 
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