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Иран предложил создать совместную перестраховочную компанию в рамках БРИКС
Иран предложил создать совместную перестраховочную компанию в рамках БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ
Иран предложил создать совместную перестраховочную компанию в рамках БРИКС
Иран предлагает создать совместную перестраховочную компанию в рамках БРИКС с первоначальным капиталом в 10 миллиардов долларов для страхования рисков крупных... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:29+0300
2026-09-11T16:29+0300
2026-09-11T16:35+0300
финансы
мировая экономика
иран
индия
китай
масуд пезешкиан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Иран предлагает создать совместную перестраховочную компанию в рамках БРИКС с первоначальным капиталом в 10 миллиардов долларов для страхования рисков крупных инфраструктурных и энергетических проектов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе бизнес-форума БРИКС."Еще одно конкретное предложение Исламской Республики Иран заключается в создании совместной перестраховочной компании БРИКС с первоначальным капиталом в 10 миллиардов долларов для покрытия рисков крупных инфраструктурных и энергетических проектов и повышения доверия частного сектора", - сказал Пезешкиан.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.Саммит БРИКС состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.
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финансы, мировая экономика, иран, индия, китай, масуд пезешкиан
Финансы, Мировая экономика, ИРАН, ИНДИЯ, КИТАЙ, Масуд Пезешкиан
Иран предложил создать совместную перестраховочную компанию в рамках БРИКС
Пезешкиан: Иран предложил создать перестраховочную компанию БРИКС на $10 млрд
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Иран предлагает создать совместную перестраховочную компанию в рамках БРИКС с первоначальным капиталом в 10 миллиардов долларов для страхования рисков крупных инфраструктурных и энергетических проектов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе бизнес-форума БРИКС.
"Еще одно конкретное предложение Исламской Республики Иран заключается в создании совместной перестраховочной компании БРИКС с первоначальным капиталом в 10 миллиардов долларов для покрытия рисков крупных инфраструктурных и энергетических проектов и повышения доверия частного сектора", - сказал Пезешкиан.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
Саммит БРИКС состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.