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Новый банк развития БРИКС действует энергично, заявил Путин
Новый банк развития БРИКС действует энергично, заявил Путин - 11.09.2026, ПРАЙМ
Новый банк развития БРИКС действует энергично, заявил Путин
Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит вклад в развитие организации, заявил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:16+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит вклад в развитие организации, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Президент побеседовал с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. "Мы с вами не так давно виделись в Москве. Мы обсуждали то, что связано с работой банка, с нашим сотрудничеством с банком, с участием банка. Банк действует энергично, он вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет, расширяет свою деятельность. Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время", - сказал Путин. "Будем находить новые и новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента. Очень рад видеть вас здесь, в Нью-Дели. И я уверен, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу нашему сотрудничеству", - заключил Путин.
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банки, финансы, москва, владимир путин, дилма роуссефф
Банки, Финансы, МОСКВА, Владимир Путин, Дилма Роуссефф
Новый банк развития БРИКС действует энергично, заявил Путин
Путин: Новый банк развития БРИКС действует энергично, вносит вклад в развитие организации
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит вклад в развитие организации, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Президент побеседовал с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
"Мы с вами не так давно виделись в Москве. Мы обсуждали то, что связано с работой банка, с нашим сотрудничеством с банком, с участием банка. Банк действует энергично, он вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет, расширяет свою деятельность. Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время", - сказал Путин.
"Будем находить новые и новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента. Очень рад видеть вас здесь, в Нью-Дели. И я уверен, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу нашему сотрудничеству", - заключил Путин.