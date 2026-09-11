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Банки отреагировали на решение ЦБ сохранить ключевую ставку - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Банки отреагировали на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Банки отреагировали на решение ЦБ сохранить ключевую ставку - 11.09.2026, ПРАЙМ
Банки отреагировали на решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Российские банки не планируют менять условия по кредитам и депозитам вслед за сохранением ЦБ ключевой ставки на уровне 14% годовых, следует из опроса РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:16+0300
2026-09-11T20:17+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
ключевая ставка
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские банки не планируют менять условия по кредитам и депозитам вслед за сохранением ЦБ ключевой ставки на уровне 14% годовых, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку – на уровне 14% годовых. "Ключ" влияет на кредитную активность в стране. При снижении ставок кредиты для населения и бизнеса становятся доступнее, а при повышении – наоборот, тогда растет привлекательность депозитов. "Мы сохраняем ставки по сберегательным и кредитным продуктам на текущем уровне", – сказали РИА Новости в пресс-службе ПСБ. Сейчас максимальная доходность по вкладу там составляет 14,3% годовых при размещении средств на полгода. Минимальная ставка по ипотеке составляет 17,45%, а по потребительским кредитам – 16,9%. "При условии стагнации ключевой ставки сейчас не планируем менять ставочную политику, в том числе по ипотечным кредитам", – рассказал руководитель направлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" в Т-Банке Иван Сафонов. Он уточнил, что минимальная ставка по рыночным кредитным программам для клиентов в банке составляет 16,9%. В "Абсолют банке" не планируют менять ставки ни по кредитным, ни по сберегательным продуктам, сказал РИА Новости зампредседателя правления банка Антон Павлов. По его словам, в условиях оттока средств населения из банковской системы конкуренция за вклады растет, что приводит не к понижению, а к повышению ставок. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне только укрепит этот тренд, считает он. Банк России оценивает текущие денежно-кредитные условия (ДКУ) как умеренно жесткие. Номинальные ставки менялись разнонаправленно: депозитные ставки несколько выросли, кредитные продолжили плавно снижаться, отметила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В целом жесткость ДКУ, по оценке регулятора, с июля немного уменьшилась. Склонность к сбережению сохраняется на высоком уровне, уточнила Набиуллина. Рублевые средства населения в банках продолжают умеренно расти. При этом в структуре сбережений увеличивается доля текущих и накопительных счетов, наличных денег, вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка, указала она. Кредитование, прежде всего в корпоративном сегменте, в июле снова ускорилось после более сдержанной динамики в июне.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии, ключевая ставка
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России, ключевая ставка
20:16 11.09.2026 (обновлено: 20:17 11.09.2026)
 
Банки отреагировали на решение ЦБ сохранить ключевую ставку

РИА Новости: банки не планируют менять условия по кредитам вслед за сохранением ставки ЦБ

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российские банки не планируют менять условия по кредитам и депозитам вслед за сохранением ЦБ ключевой ставки на уровне 14% годовых, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку – на уровне 14% годовых. "Ключ" влияет на кредитную активность в стране. При снижении ставок кредиты для населения и бизнеса становятся доступнее, а при повышении – наоборот, тогда растет привлекательность депозитов.
"Мы сохраняем ставки по сберегательным и кредитным продуктам на текущем уровне", – сказали РИА Новости в пресс-службе ПСБ. Сейчас максимальная доходность по вкладу там составляет 14,3% годовых при размещении средств на полгода. Минимальная ставка по ипотеке составляет 17,45%, а по потребительским кредитам – 16,9%.
"При условии стагнации ключевой ставки сейчас не планируем менять ставочную политику, в том числе по ипотечным кредитам", – рассказал руководитель направлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" в Т-Банке Иван Сафонов. Он уточнил, что минимальная ставка по рыночным кредитным программам для клиентов в банке составляет 16,9%.
В "Абсолют банке" не планируют менять ставки ни по кредитным, ни по сберегательным продуктам, сказал РИА Новости зампредседателя правления банка Антон Павлов. По его словам, в условиях оттока средств населения из банковской системы конкуренция за вклады растет, что приводит не к понижению, а к повышению ставок. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне только укрепит этот тренд, считает он.
Банк России оценивает текущие денежно-кредитные условия (ДКУ) как умеренно жесткие. Номинальные ставки менялись разнонаправленно: депозитные ставки несколько выросли, кредитные продолжили плавно снижаться, отметила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В целом жесткость ДКУ, по оценке регулятора, с июля немного уменьшилась.
Склонность к сбережению сохраняется на высоком уровне, уточнила Набиуллина. Рублевые средства населения в банках продолжают умеренно расти. При этом в структуре сбережений увеличивается доля текущих и накопительных счетов, наличных денег, вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка, указала она. Кредитование, прежде всего в корпоративном сегменте, в июле снова ускорилось после более сдержанной динамики в июне.
 
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк Россииключевая ставка
 
 
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