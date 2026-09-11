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Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8%
Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8%
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 сентября увеличилась до 22,562 триллиона рублей с 22,389 триллиона на 28 августа, сообщил Банк России. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:34+0300
2026-09-11T11:34+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 сентября увеличилась до 22,562 триллиона рублей с 22,389 триллиона на 28 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она увеличилась на 172,7 миллиарда рублей, или на 0,8%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
11:34 11.09.2026
 
Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8%

Денежная база РФ в узком определении увеличилась до 22,562 триллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры России
Денежные купюры России - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 сентября увеличилась до 22,562 триллиона рублей с 22,389 триллиона на 28 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она увеличилась на 172,7 миллиарда рублей, или на 0,8%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
 
ФинансыРОССИЯБанк России
 
 
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