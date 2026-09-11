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Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8%

Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Денежная база РФ в узком определении увеличилась за неделю на 0,8%

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 сентября увеличилась до 22,562 триллиона рублей с 22,389 триллиона на 28 августа, сообщил Банк России. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:34+0300

2026-09-11T11:34+0300

2026-09-11T11:34+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 4 сентября увеличилась до 22,562 триллиона рублей с 22,389 триллиона на 28 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она увеличилась на 172,7 миллиарда рублей, или на 0,8%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы, россия, банк россии