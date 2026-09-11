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Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск

Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск - 11.09.2026, ПРАЙМ

Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск

Авиакомпания Belavia ("Белавиа") с 30 октября возобновит прямые перелеты между Минском и аэропортом "Жуковский", сообщила пресс-служба "Жуковского". | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:53+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Belavia ("Белавиа") с 30 октября возобновит прямые перелеты между Минском и аэропортом "Жуковский", сообщила пресс-служба "Жуковского". "Международный аэропорт "Жуковский" и авиакомпания "Белавиа" с радостью сообщают о возобновлении авиационного партнерства и запуске регулярного авиасообщения по маршруту "Минск – "Жуковский" (Москва) – Минск". Первый рейс состоится 30 октября", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться ежедневно. Время в пути между Жуковским и Минском составит 1 час 30 минут, на этом направлении будут использоваться самолеты Embraer-195 вместимостью 107 пассажиров, отметили в аэропорту. "Мы рассчитываем, что маршрут будет востребован жителями и гостями Москвы, близлежащих городов (Раменское, Люберцы и другие), а также соседних областей. В частности, Рязанской и Владимирской", - отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец, его слова приводятся в пресс-релизе. Рейсы между "Жуковским" и Минском выполнялись и ранее, но были приостановлены из-за ковидных ограничений в марте 2020 года.

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