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Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск
Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск - 11.09.2026, ПРАЙМ
Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск
Авиакомпания Belavia ("Белавиа") с 30 октября возобновит прямые перелеты между Минском и аэропортом "Жуковский", сообщила пресс-служба "Жуковского". | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:53+0300
2026-09-11T11:53+0300
бизнес
россия
москва
жуковский
раменское
белавиа
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Belavia ("Белавиа") с 30 октября возобновит прямые перелеты между Минском и аэропортом "Жуковский", сообщила пресс-служба "Жуковского". "Международный аэропорт "Жуковский" и авиакомпания "Белавиа" с радостью сообщают о возобновлении авиационного партнерства и запуске регулярного авиасообщения по маршруту "Минск – "Жуковский" (Москва) – Минск". Первый рейс состоится 30 октября", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться ежедневно. Время в пути между Жуковским и Минском составит 1 час 30 минут, на этом направлении будут использоваться самолеты Embraer-195 вместимостью 107 пассажиров, отметили в аэропорту. "Мы рассчитываем, что маршрут будет востребован жителями и гостями Москвы, близлежащих городов (Раменское, Люберцы и другие), а также соседних областей. В частности, Рязанской и Владимирской", - отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец, его слова приводятся в пресс-релизе. Рейсы между "Жуковским" и Минском выполнялись и ранее, но были приостановлены из-за ковидных ограничений в марте 2020 года.
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бизнес, россия, москва, жуковский, раменское, белавиа
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, жуковский, РАМЕНСКОЕ, Белавиа
11:53 11.09.2026
 
Belavia возобновит прямые рейсы из "Жуковского" в Минск

"Belavia " с 30 октября возобновит прямые перелеты между Минском и аэропортом Жуковский

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Belavia ("Белавиа") с 30 октября возобновит прямые перелеты между Минском и аэропортом "Жуковский", сообщила пресс-служба "Жуковского".
"Международный аэропорт "Жуковский" и авиакомпания "Белавиа" с радостью сообщают о возобновлении авиационного партнерства и запуске регулярного авиасообщения по маршруту "Минск – "Жуковский" (Москва) – Минск". Первый рейс состоится 30 октября", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться ежедневно. Время в пути между Жуковским и Минском составит 1 час 30 минут, на этом направлении будут использоваться самолеты Embraer-195 вместимостью 107 пассажиров, отметили в аэропорту.
"Мы рассчитываем, что маршрут будет востребован жителями и гостями Москвы, близлежащих городов (Раменское, Люберцы и другие), а также соседних областей. В частности, Рязанской и Владимирской", - отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец, его слова приводятся в пресс-релизе.
Рейсы между "Жуковским" и Минском выполнялись и ранее, но были приостановлены из-за ковидных ограничений в марте 2020 года.
 
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