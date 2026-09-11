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Бюджет получает свыше девяти триллионов рублей от НДПИ ежегодно

Бюджет получает свыше девяти триллионов рублей от НДПИ ежегодно - 11.09.2026, ПРАЙМ

Бюджет получает свыше девяти триллионов рублей от НДПИ ежегодно

Федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ежегодно, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:11+0300

2026-09-11T13:11+0300

2026-09-11T13:11+0300

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роснедра

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ежегодно, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. "Ежегодно от НДПИ федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей, а доля добычи и связанных с ней производств занимает пятую часть в структуре валовой добавленной стоимости. В деньгах это более 35 триллионов рублей", - написал он в статье для журнала "Разведчик". Козлов также отметил, что разведка и разработка полезных ископаемых - это рост валового регионального продукта (ВРП), создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, а также основа экономического развития страны. Согласно данным Счетной палаты, в 2025 году поступления в федеральный бюджет от Роснедр достигли 31,387 миллиарда рублей, что на 50,2% превышает план. При этом Минприроды РФ перевыполнило план по доходам в бюджет в 6,4 раза, до 5,5 миллиарда рублей.

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россия, александр козлов, минприроды, счетная палата, роснедра