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Бюджет получает свыше девяти триллионов рублей от НДПИ ежегодно
Бюджет получает свыше девяти триллионов рублей от НДПИ ежегодно - 11.09.2026, ПРАЙМ
Бюджет получает свыше девяти триллионов рублей от НДПИ ежегодно
Федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ежегодно, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:11+0300
2026-09-11T13:11+0300
2026-09-11T13:11+0300
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александр козлов
минприроды
счетная палата
роснедра
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ежегодно, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
"Ежегодно от НДПИ федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей, а доля добычи и связанных с ней производств занимает пятую часть в структуре валовой добавленной стоимости. В деньгах это более 35 триллионов рублей", - написал он в статье для журнала "Разведчик".
Козлов также отметил, что разведка и разработка полезных ископаемых - это рост валового регионального продукта (ВРП), создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, а также основа экономического развития страны.
Согласно данным Счетной палаты, в 2025 году поступления в федеральный бюджет от Роснедр достигли 31,387 миллиарда рублей, что на 50,2% превышает план. При этом Минприроды РФ перевыполнило план по доходам в бюджет в 6,4 раза, до 5,5 миллиарда рублей.
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россия, александр козлов, минприроды, счетная палата, роснедра
РОССИЯ, Александр Козлов, Минприроды, Счетная палата, Роснедра
Бюджет получает свыше девяти триллионов рублей от НДПИ ежегодно
Глава Минприроды Козлов: от НДПИ ежегодно получают свыше девяти триллионов рублей
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ежегодно, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
"Ежегодно от НДПИ федеральный бюджет получает свыше 9 триллионов рублей, а доля добычи и связанных с ней производств занимает пятую часть в структуре валовой добавленной стоимости. В деньгах это более 35 триллионов рублей", - написал он в статье для журнала "Разведчик".
Козлов также отметил, что разведка и разработка полезных ископаемых - это рост валового регионального продукта (ВРП), создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, а также основа экономического развития страны.
Согласно данным Счетной палаты, в 2025 году поступления в федеральный бюджет от Роснедр достигли 31,387 миллиарда рублей, что на 50,2% превышает план. При этом Минприроды РФ перевыполнило план по доходам в бюджет в 6,4 раза, до 5,5 миллиарда рублей.