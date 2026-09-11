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БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ

БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ - 11.09.2026, ПРАЙМ

БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ

БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), развития расчетов в национальных валютах,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T08:21+0300

2026-09-11T08:21+0300

2026-09-11T08:21+0300

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бразилия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), развития расчетов в национальных валютах, технологического партнерства и взаимных инвестиций, заявил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Масштаб БРИКС открывает большие возможности для новых совместных проектов, развития расчетов в национальных валютах, технологического партнерства и взаимных инвестиций. Эти направления и новые инициативы будем обсуждать на БРИКС в Нью-Дели", - написал он в своем Telegram-канале. Дмитриев отметил, что РФПИ активно развивает инвестиционное сотрудничество с партнерами из стран БРИКС. Так, совместно проинвестировано и одобрено для инвестиций свыше 1,6 триллиона рублей в более чем 100 проектов. Кроме того, более 50 совместных проектов на сумму свыше 600 миллиардов рублей находятся на рассмотрении - в медицине, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и высоких технологиях, включая искусственный интеллект и центры обработки данных. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

китай

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россия, финансы, индия, китай, бразилия, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи