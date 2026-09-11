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БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ - 11.09.2026, ПРАЙМ
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БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ
БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ - 11.09.2026, ПРАЙМ
БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ
БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), развития расчетов в национальных валютах,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:21+0300
2026-09-11T08:21+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), развития расчетов в национальных валютах, технологического партнерства и взаимных инвестиций, заявил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Масштаб БРИКС открывает большие возможности для новых совместных проектов, развития расчетов в национальных валютах, технологического партнерства и взаимных инвестиций. Эти направления и новые инициативы будем обсуждать на БРИКС в Нью-Дели", - написал он в своем Telegram-канале. Дмитриев отметил, что РФПИ активно развивает инвестиционное сотрудничество с партнерами из стран БРИКС. Так, совместно проинвестировано и одобрено для инвестиций свыше 1,6 триллиона рублей в более чем 100 проектов. Кроме того, более 50 совместных проектов на сумму свыше 600 миллиардов рублей находятся на рассмотрении - в медицине, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и высоких технологиях, включая искусственный интеллект и центры обработки данных. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
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россия, финансы, индия, китай, бразилия, кирилл дмитриев, владимир путин, рфпи
РОССИЯ, Финансы, ИНДИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, РФПИ
08:21 11.09.2026
 
БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ

Дмитриев: БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с РФПИ

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. БРИКС открывает возможности для новых совместных проектов с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), развития расчетов в национальных валютах, технологического партнерства и взаимных инвестиций, заявил глава фонда, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Масштаб БРИКС открывает большие возможности для новых совместных проектов, развития расчетов в национальных валютах, технологического партнерства и взаимных инвестиций. Эти направления и новые инициативы будем обсуждать на БРИКС в Нью-Дели", - написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что РФПИ активно развивает инвестиционное сотрудничество с партнерами из стран БРИКС. Так, совместно проинвестировано и одобрено для инвестиций свыше 1,6 триллиона рублей в более чем 100 проектов.
Кроме того, более 50 совместных проектов на сумму свыше 600 миллиардов рублей находятся на рассмотрении - в медицине, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и высоких технологиях, включая искусственный интеллект и центры обработки данных.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
 
РОССИЯФинансыИНДИЯКИТАЙБРАЗИЛИЯКирилл ДмитриевВладимир ПутинРФПИ
 
 
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