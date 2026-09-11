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Россия качает, Китай покупает: тандем БРИКС меняет рынок нефти

Россия качает, Китай покупает: тандем БРИКС меняет рынок нефти - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия качает, Китай покупает: тандем БРИКС меняет рынок нефти

В эти выходные в Дели пройдет саммит БРИКС. На долю стран объединения приходится почти половина населения планеты, а также значительная часть мировой добычи... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:31+0300

2026-09-11T11:31+0300

2026-09-11T11:31+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В эти выходные в Дели пройдет саммит БРИКС. На долю стран объединения приходится почти половина населения планеты, а также значительная часть мировой добычи нефти и газа. Как пишет ИноСМИ со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung, Россия в этом механизме выполняет роль "топливного насоса".Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предупреждает о возможном росте цен на нефть выше 120 долларов за баррель. Причиной называются продолжающиеся обмены ударами между США и Ираном в Персидском заливе, а также атаки хуситов на объекты в Саудовской Аравии. Уже сейчас Brent колеблется около 100 долларов. Эта тема наверняка станет предметом обсуждения на саммите 12–13 сентября.Страны БРИКС в совокупности представляют почти 50% мирового населения, 40% глобального ВВП и 26% мировой торговли. После расширения в 2024 году группа охватывает значительную часть добычи нефти и газа. "Торговля нефтью и газом между странами БРИКС в последние годы значительно активизировалась", — говорит Татьяна Митрова из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета в беседе с FAZ. Однако эксперт связывает это не с усилением интеграции, а с глобальными кризисами. "БРИКС — это объединение государств, у которых мало общего. Кроме того, со стороны не создается впечатления, что внутри группы существует какая-то значительная экономическая координация", — отмечает она. На страны группы приходится более 43% мировой добычи нефти и 44% ее запасов. В газовом секторе — почти 36% добычи и 53% запасов.Центром тяжести в торговле углеводородами внутри БРИКС выступает Китай. В 2025 году КНР потребляла около 17 миллионов баррелей нефти в сутки, больше только США. Пекин закупает нефть в основном у России, Саудовской Аравии, Малайзии, Ирака, Бразилии и ОАЭ — все, кроме Ирака и Малайзии, входят в БРИКС. Для многих производителей экспорт в Китай критически важен: бразильская Petrobras в первом квартале реализовала около 62% своей продукции в КНР. Россия также сильно зависит от китайского рынка: по данным MERICS, в 2024 году три основных вида ископаемого топлива составили около двух третей российского экспорта в Китай на сумму 85 миллиардов долларов.Влияние Китая настолько велико, что в условиях энергокризиса он стал едва ли не спасителем мировой экономики. "За последние годы КНР накопила огромные запасы нефти, объем которых приближается к резервным мощностям стран ОПЕК", — говорит Митрова. Используя эти запасы и сокращая импорт (в пиковые моменты — примерно на пять миллионов баррелей в сутки), Пекин не дал ценам взлететь так сильно, как предсказывали аналитики. "Китай не заинтересован в том, чтобы мировая экономика погрузилась в рецессию, поскольку в таком случае он лишится важных рынков сбыта", — поясняет эксперт.Другие важные игроки — Россия и Индия. Последняя импортирует 87% сырой нефти, и МЭА прогнозирует рост потребления с 5,5 миллиона баррелей в сутки в 2024 году до восьми миллионов к 2035 году. Ключевые поставщики — Россия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. "Для российской экономики экспорт как в Китай, так и в Индию имеет жизненно важное значение", — подчеркивает Митрова. После начала конфликта на Украине и западных санкций Москва перенаправила потоки: Китай в 2024 году увеличил импорт из России на 26%, Индия — на 111%. В июле 2026 года на российскую нефть приходилось более половины импорта Индии. "И Пекин, и Дели закупают нефть у России по более низким ценам, поскольку риски, связанные с санкциями, высоки", — говорит эксперт. По ее словам, возникает параллельная реальность:"Мы не знаем, как и по каким ценам реализуется приблизительно 13% объема мирового нефтяного рынка". Аналогичная ситуация с газом: Россия поставляет в Китай значительные объемы, которые затем перепродаются, например, через терминал BohaiLNG небольшим предприятиям, что позволяет обходить санкции.Поскольку значительная часть этой торговли идет между членами БРИКС, затрагивается и вопрос платежей. Индия оплачивает часть импорта российского газа в юанях, избегая расчетов в рублях, затрудненных санкциями. Россия, в свою очередь, импортирует товары из КНР, для чего ей нужны недорогие юани. "Хотя внутри БРИКС недостаточно координации, в некоторых вопросах наблюдается общая повестка дня", — отмечает Митрова. Страны блока все чаще выражают недовольство доминированием доллара и выступают за дедолларизацию, переходя на национальные валюты или криптовалюты. Однако, по словам эксперта, единой валюты БРИКС пока нет, и конкретных шагов в этом направлении почти не предпринято.

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мировая экономика, китай, индия, сша, goldman sachs, faz, petrobras