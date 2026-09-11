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Египет поддерживает расчет в нацвалютах в рамках БРИКС

Египет поддерживает расчет в нацвалютах в рамках БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ

Египет поддерживает расчет в нацвалютах в рамках БРИКС

Египет поддерживает расширение использования национальных валют для расчетов между странами БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:52+0300

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КАИР, 11 сен - ПРАЙМ. Египет поддерживает расширение использования национальных валют для расчетов между странами БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты. Министр комментировал предстоящий саммит БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. "Египет рассматривает БРИКС как важный и развивающийся экономический формат, поддерживает расширение использования национальных валют для проведения торговых операций между странами-участницами", - сказал Абдель Аты на встрече с аккредитованными иностранными корреспондентами, в которой приняло участие РИА Новости. По его словам, Каир также выступает за увеличение товарооборота и использование льготных кредитов, предоставляемых Новым банком развития БРИКС в рамках объединения. Как пояснил министр, участие Египта в саммите на высоком уровне отражает курс страны на укрепление своего активного присутствия в объединении, на долю которого приходится около 40% мировой экономики, и на расширение сотрудничества с государствами-участниками. Расширенный состав БРИКС насчитывает 11 полноправных членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Египет официально присоединился к объединению в январе 2024 года.

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россия, мировая экономика, египет, каир, бразилия