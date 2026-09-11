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В БРИКС заявили о значительных трудностях в экономике - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В БРИКС заявили о значительных трудностях в экономике
В БРИКС заявили о значительных трудностях в экономике - 11.09.2026, ПРАЙМ
В БРИКС заявили о значительных трудностях в экономике
Глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями, в том числе с фрагментацией торговли и протекционизмом, фискальным и инфляционным давлением, при | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:14+0300
2026-09-11T13:14+0300
мировая экономика
финансы
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями, в том числе с фрагментацией торговли и протекционизмом, фискальным и инфляционным давлением, при этом экономики стран БРИКС продемонстрировали устойчивость и вносят значительный вклад в глобальный рост, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление. "Глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями. Риски для глобальных экономических перспектив остаются высокими, что отражает сохраняющуюся геополитическую напряженность, фрагментацию торговли и протекционизм, неопределенность в политике, фискальное и инфляционное давление, растущий долг и финансовую уязвимость", - сказано в документе. В то же время экономики стран БРИКС продемонстрировали устойчивость и продолжают вносить значительный вклад в стабильный, сильный, устойчивый, инклюзивный и сбалансированный глобальный рост, добавили там. "В этом контексте мы усилим наши коллективные усилия по повышению глобальной экономической устойчивости, поддержанию инвестиций и роста, а также сохранению открытой и инклюзивной глобальной экономической среды", - отмечается в заявлении.
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40
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мировая экономика, финансы
Мировая экономика, Финансы
13:14 11.09.2026
 
В БРИКС заявили о значительных трудностях в экономике

Минфин и главы ЦБ БРИКС: глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями, в том числе с фрагментацией торговли и протекционизмом, фискальным и инфляционным давлением, при этом экономики стран БРИКС продемонстрировали устойчивость и вносят значительный вклад в глобальный рост, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС.
Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление.
"Глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями. Риски для глобальных экономических перспектив остаются высокими, что отражает сохраняющуюся геополитическую напряженность, фрагментацию торговли и протекционизм, неопределенность в политике, фискальное и инфляционное давление, растущий долг и финансовую уязвимость", - сказано в документе.
В то же время экономики стран БРИКС продемонстрировали устойчивость и продолжают вносить значительный вклад в стабильный, сильный, устойчивый, инклюзивный и сбалансированный глобальный рост, добавили там.
"В этом контексте мы усилим наши коллективные усилия по повышению глобальной экономической устойчивости, поддержанию инвестиций и роста, а также сохранению открытой и инклюзивной глобальной экономической среды", - отмечается в заявлении.
 
Мировая экономикаФинансы
 
 
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