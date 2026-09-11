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В БРИКС обсудили построение страховой экосистемы - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В БРИКС обсудили построение страховой экосистемы
В БРИКС обсудили построение страховой экосистемы - 11.09.2026, ПРАЙМ
В БРИКС обсудили построение страховой экосистемы
Финансовое руководство БРИКС обсудило построение более самодостаточной страховой экосистемы объединения для поддержки торговли между членами, говорится в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:22+0300
мировая экономика
финансы
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Финансовое руководство БРИКС обсудило построение более самодостаточной страховой экосистемы объединения для поддержки торговли между членами, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление. "Мы признаем необходимость использования коллективного потенциала стран БРИКС для построения более самодостаточной страховой экосистемы БРИКС в целях поддержки торговли между членами, а также дальнейшего обсуждения вопросов повышения потенциала перестрахования", - сказано в документе. Финансовое руководство стран БРИКС приветствует продолжение дискуссий среди заинтересованных членов по изучению концепции Центра устойчивости страхового сектора БРИКС как добровольной платформы для обмена опытом, разработки общих моделей рисков, обмена передовым опытом и наращивания специализированных возможностей.
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мировая экономика, финансы
Мировая экономика, Финансы
14:00 11.09.2026 (обновлено: 14:22 11.09.2026)
 
В БРИКС обсудили построение страховой экосистемы

Финансовое руководство БРИКС обсудило создание более самодостаточной страховой экосистемы

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Финансовое руководство БРИКС обсудило построение более самодостаточной страховой экосистемы объединения для поддержки торговли между членами, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС.
Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление.
"Мы признаем необходимость использования коллективного потенциала стран БРИКС для построения более самодостаточной страховой экосистемы БРИКС в целях поддержки торговли между членами, а также дальнейшего обсуждения вопросов повышения потенциала перестрахования", - сказано в документе.
Финансовое руководство стран БРИКС приветствует продолжение дискуссий среди заинтересованных членов по изучению концепции Центра устойчивости страхового сектора БРИКС как добровольной платформы для обмена опытом, разработки общих моделей рисков, обмена передовым опытом и наращивания специализированных возможностей.
 
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