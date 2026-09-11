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В Совфеде поделились ожиданиями от саммита БРИКС
В Совфеде поделились ожиданиями от саммита БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Совфеде поделились ожиданиями от саммита БРИКС
На саммите БРИКС может обсуждаться практическая интеграция независимых платежных сервисов, включая систему BRICS Pay и защищенные межбанковские каналы связи,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:00+0300
2026-09-11T15:00+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На саммите БРИКС может обсуждаться практическая интеграция независимых платежных сервисов, включая систему BRICS Pay и защищенные межбанковские каналы связи, считает первый зампред международного комитета Совета Федерации Елена Перминова. "На саммите в Нью-Дели ожидаю существенного прогресса в практической интеграции независимых платежных сервисов, включая систему BRICS Pay и защищенные межбанковские каналы связи. Кроме того, стратегически важно укреплять потенциал Нового банка развития как суверенного инвестора в инфраструктуру и запускать новые механизмы торговли сырьевыми товарами, прежде всего зерновую биржу БРИКС", - написала сенатор в своем канале на платформе "Макс". Она подчеркнула, что БРИКС по паритету покупательной способности и совокупному объему ВВП давно превзошел страны "Большой семерки". Помимо этого, на страны объединения приходится почти половина населения Земли и колоссальная ресурсная база, отметила Перминова. "Чтобы закрепить этот многополярный баланс, необходимы надежные инструменты: ускоренное развитие трансконтинентальных транспортных коридоров, таких как "Север - Юг" и Северный морской путь, а также создание собственных независимых институтов аудита, страхования и арбитража", - добавила она. Сенатор также отметила, что стремительно растущий интерес к формату БРИКС+ и выстраивание очереди из десятков стран Азии, Африки и Латинской Америки обусловлены тем, что основой объединения БРИКС, в отличие от западных альянсов, "является равноправие, взаимное уважение и учет суверенных интересов". "Это лидерство накладывает особую ответственность и на сферу международной безопасности. Старые институты управления, созданные под эгидой Запада, включая МВФ и Всемирный банк, переживают глубочайший кризис доверия из-за их политизации", - написала Перминова. Законодатель выразила уверенность, что 18-й саммит в Нью-Дели станет важнейшей исторической вехой на пути к выстраиванию более справедливой, устойчивой и безопасной архитектуры мироустройства. "Наша страна в тесном союзе с партнерами продолжит уверенно защищать свои национальные интересы, развивать промышленные связи и формировать будущее, в котором ключевую роль играют взаимное уважение, суверенитет и равные возможности для всех народов", - заключила политик. Саммит БРИКС пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите. Расширенный состав БРИКС насчитывает 11 полноправных членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.
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россия, индия, азия, африка, владимир путин, совет федерации, мвф, всемирный банк
РОССИЯ, ИНДИЯ, АЗИЯ, АФРИКА, Владимир Путин, Совет Федерации, МВФ, Всемирный банк
В Совфеде поделились ожиданиями от саммита БРИКС
Перминова: на саммите БРИКС может обсуждаться интеграция независимых платежных сервисов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На саммите БРИКС может обсуждаться практическая интеграция независимых платежных сервисов, включая систему BRICS Pay и защищенные межбанковские каналы связи, считает первый зампред международного комитета Совета Федерации Елена Перминова.
"На саммите в Нью-Дели ожидаю существенного прогресса в практической интеграции независимых платежных сервисов, включая систему BRICS Pay и защищенные межбанковские каналы связи. Кроме того, стратегически важно укреплять потенциал Нового банка развития как суверенного инвестора в инфраструктуру и запускать новые механизмы торговли сырьевыми товарами, прежде всего зерновую биржу БРИКС", - написала сенатор в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что БРИКС по паритету покупательной способности и совокупному объему ВВП давно превзошел страны "Большой семерки". Помимо этого, на страны объединения приходится почти половина населения Земли и колоссальная ресурсная база, отметила Перминова.
"Чтобы закрепить этот многополярный баланс, необходимы надежные инструменты: ускоренное развитие трансконтинентальных транспортных коридоров, таких как "Север - Юг" и Северный морской путь, а также создание собственных независимых институтов аудита, страхования и арбитража", - добавила она.
Сенатор также отметила, что стремительно растущий интерес к формату БРИКС+ и выстраивание очереди из десятков стран Азии, Африки и Латинской Америки обусловлены тем, что основой объединения БРИКС, в отличие от западных альянсов, "является равноправие, взаимное уважение и учет суверенных интересов".
"Это лидерство накладывает особую ответственность и на сферу международной безопасности. Старые институты управления, созданные под эгидой Запада, включая МВФ и Всемирный банк, переживают глубочайший кризис доверия из-за их политизации", - написала Перминова.
Законодатель выразила уверенность, что 18-й саммит в Нью-Дели станет важнейшей исторической вехой на пути к выстраиванию более справедливой, устойчивой и безопасной архитектуры мироустройства.
"Наша страна в тесном союзе с партнерами продолжит уверенно защищать свои национальные интересы, развивать промышленные связи и формировать будущее, в котором ключевую роль играют взаимное уважение, суверенитет и равные возможности для всех народов", - заключила политик.
Саммит БРИКС пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите.
Расширенный состав БРИКС насчитывает 11 полноправных членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.