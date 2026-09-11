Британия потратила тысячи фунтов на депортацию одного мигранта, пишут СМИ
Telegraph: МВД Британии потратило тысячи фунтов стерлингов на депортацию одного мигранта
© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании потратило тысячи фунтов стерлингов на депортацию одного лишь мигранта, сообщает газета Telegraph.
"МВД Великобритании использовало зафрахтованный пассажирский самолет, чтобы депортировать одного-единственного мигранта во Францию. Как выяснила Telegraph, это обошлось британским налогоплательщикам в десятки тысяч фунтов стерлингов", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, рейс состоялся в январе. Мигрант нуждался в особом медицинском уходе.
По данным издания, изначально самолет должен был доставить мигрантов во Францию в рамках соглашения, по которому Париж принимает мигрантов, пересекающих Ла-Манш, в обмен на отправку в Великобританию примерно такого же числа людей, имеющих законные основания просить убежище. Однако сотрудники МВД Британии по неизвестным причинам сняли мигрантов с рейса. В результате было решено использовать самолет для перевозки мигранта, нуждавшегося в медицинской помощи.
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.