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Британия потратила тысячи фунтов на депортацию одного мигранта, пишут СМИ

Британия потратила тысячи фунтов на депортацию одного мигранта, пишут СМИ - 11.09.2026, ПРАЙМ

Британия потратила тысячи фунтов на депортацию одного мигранта, пишут СМИ

Министерство внутренних дел Великобритании потратило тысячи фунтов стерлингов на депортацию одного лишь мигранта, сообщает газета Telegraph. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:53+0300

2026-09-11T14:53+0300

2026-09-11T14:53+0300

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франция

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Великобритании потратило тысячи фунтов стерлингов на депортацию одного лишь мигранта, сообщает газета Telegraph. "МВД Великобритании использовало зафрахтованный пассажирский самолет, чтобы депортировать одного-единственного мигранта во Францию. Как выяснила Telegraph, это обошлось британским налогоплательщикам в десятки тысяч фунтов стерлингов", - говорится в публикации. Как отмечает издание, рейс состоялся в январе. Мигрант нуждался в особом медицинском уходе. По данным издания, изначально самолет должен был доставить мигрантов во Францию в рамках соглашения, по которому Париж принимает мигрантов, пересекающих Ла-Манш, в обмен на отправку в Великобританию примерно такого же числа людей, имеющих законные основания просить убежище. Однако сотрудники МВД Британии по неизвестным причинам сняли мигрантов с рейса. В результате было решено использовать самолет для перевозки мигранта, нуждавшегося в медицинской помощи. В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

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великобритания, франция, париж