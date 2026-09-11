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В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного
В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного
В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:08+0300
2026-09-11T17:08+0300
2026-09-11T17:08+0300
грозный
чечня
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - ПРАЙМ. В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
В церемонии открытия принял участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и в режиме видеоконференцсвязи министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"В торжественной обстановке дали старт строительству Восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что протяженность обхода составит почти 20 километров, это будет четырехполосная трасса первой категории с четырьмя транспортными развязками и 15 искусственными сооружениями. В их числе крупные мосты через Сунжу и Аргун протяженностью более 205 и 338 метров соответственно.
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грозный, чечня, рамзан кадыров
Грозный, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного
В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного в составе автодороги Р-215
ГРОЗНЫЙ, 11 сен - ПРАЙМ. В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
В церемонии открытия принял участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и в режиме видеоконференцсвязи министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"В торжественной обстановке дали старт строительству Восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что протяженность обхода составит почти 20 километров, это будет четырехполосная трасса первой категории с четырьмя транспортными развязками и 15 искусственными сооружениями. В их числе крупные мосты через Сунжу и Аргун протяженностью более 205 и 338 метров соответственно.