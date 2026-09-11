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В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного

В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного

В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:08+0300

2026-09-11T17:08+0300

2026-09-11T17:08+0300

грозный

чечня

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - ПРАЙМ. В Чечне дан старт строительству восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. В церемонии открытия принял участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и в режиме видеоконференцсвязи министр транспорта РФ Андрей Никитин. "В торжественной обстановке дали старт строительству Восточного обхода Грозного в составе автомобильной дороги Р-215", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что протяженность обхода составит почти 20 километров, это будет четырехполосная трасса первой категории с четырьмя транспортными развязками и 15 искусственными сооружениями. В их числе крупные мосты через Сунжу и Аргун протяженностью более 205 и 338 метров соответственно.

грозный

чечня

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грозный, чечня, рамзан кадыров