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На комплекс по переработке отходов в Чечне выделили 2,5 миллиарда рублей
На комплекс по переработке отходов в Чечне выделили 2,5 миллиарда рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
На комплекс по переработке отходов в Чечне выделили 2,5 миллиарда рублей
Правительство России направило почти 2,5 миллиарда рублей на строительство комплекса по переработке отходов в Чечне, соответствующее распоряжение опубликовано... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:46+0300
2026-09-11T22:46+0300
2026-09-11T22:46+0300
россия
чечня
минприроды
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство России направило почти 2,5 миллиарда рублей на строительство комплекса по переработке отходов в Чечне, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Средства выделены Минприроды из резервного фонда правительства, уточняется в документе. "Бюджетные ассигнования в размере 2 452 229 100 рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики, возникающих при реализации мер, связанных со строительством объекта "Строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса "Технопарк" в городе Грозный", - говорится в тексте распоряжения. Минприроды поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и предоставить доклад до 1 марта 2027 года.
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россия, чечня, минприроды
РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Минприроды
На комплекс по переработке отходов в Чечне выделили 2,5 миллиарда рублей
Кабмин направил почти 2,5 миллиарда рублей на комплекс по переработке отходов в Чечне
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство России направило почти 2,5 миллиарда рублей на строительство комплекса по переработке отходов в Чечне, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Средства выделены Минприроды из резервного фонда правительства, уточняется в документе.
"Бюджетные ассигнования в размере 2 452 229 100 рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чеченской Республики, возникающих при реализации мер, связанных со строительством объекта "Строительство республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса "Технопарк" в городе Грозный", - говорится в тексте распоряжения.
Минприроды поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и предоставить доклад до 1 марта 2027 года.