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Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%

Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%

Россия по итогам первого полугодия текущего года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь -... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:51+0300

2026-09-11T12:51+0300

2026-09-11T12:51+0300

россия

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия текущего года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "За первое полугодие стоимостной объем российского товарооборота со странами Глобального Юга увеличился на 14,5%, а за последние три года рост составил 24,5%. Это говорит о том, что наша торговля концентрируется на них", - сказал он. Чекушов добавил, что доля стран Глобального Юга во внешней торговле России сегодня составляет 76,3%. Минпромторг видит устойчивую тенденцию роста.

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россия, минпромторг