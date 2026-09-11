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Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%
Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%
Россия по итогам первого полугодия текущего года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь -... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:51+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия текущего года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "За первое полугодие стоимостной объем российского товарооборота со странами Глобального Юга увеличился на 14,5%, а за последние три года рост составил 24,5%. Это говорит о том, что наша торговля концентрируется на них", - сказал он. Чекушов добавил, что доля стран Глобального Юга во внешней торговле России сегодня составляет 76,3%. Минпромторг видит устойчивую тенденцию роста.
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россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
12:51 11.09.2026
 
Россия нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%

Чекушов: товарооборот России со странами Глобального Юга за полгода вырос на 14,5%

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваСтатс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов
Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия текущего года нарастила товарооборот со странами Глобального Юга на 14,5%, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"За первое полугодие стоимостной объем российского товарооборота со странами Глобального Юга увеличился на 14,5%, а за последние три года рост составил 24,5%. Это говорит о том, что наша торговля концентрируется на них", - сказал он.
Чекушов добавил, что доля стран Глобального Юга во внешней торговле России сегодня составляет 76,3%. Минпромторг видит устойчивую тенденцию роста.
 
РОССИЯМинпромторг
 
 
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