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Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года
Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года - 11.09.2026, ПРАЙМ
Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года
Число банкротств предприятий в Германии в первом полугодии текущего года достигло максимального уровня с 2013 года, сообщает федеральное статистическое... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:50+0300
2026-09-11T12:50+0300
бизнес
мировая экономика
германия
фрг
алиса вайдель
destatis
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БЕРЛИН, 11 сен - ПРАЙМ. Число банкротств предприятий в Германии в первом полугодии текущего года достигло максимального уровня с 2013 года, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). "С января по июнь 2026 года (в Германии - ред.) было зарегистрировано 12 812 заявлений о банкротстве предприятий. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте. Как отметили в ведомстве, текущий показатель стал самым высоким за последние 13 лет. Хуже ситуация была только в первом полугодии 2013 года, когда разорились 13 253 предприятия. Согласно отчету Destatis, сильнее всего кризис ударил по транспортному и гостинично-ресторанному бизнесу. Одновременно в Германии выросло число банкротств среди обычных граждан. За первое полугодие суды приняли 38 932 таких заявления, что превышает прошлогодний уровень на 2,4%. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сообщала ранее со ссылкой на исследование компании Allianz Trade, что только за тот же период обанкротились 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. По данным Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform, около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее.
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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, алиса вайдель, destatis
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Алиса Вайдель, Destatis
12:50 11.09.2026
 
Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года

Destatis: число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года

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БЕРЛИН, 11 сен - ПРАЙМ. Число банкротств предприятий в Германии в первом полугодии текущего года достигло максимального уровня с 2013 года, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).
"С января по июнь 2026 года (в Германии - ред.) было зарегистрировано 12 812 заявлений о банкротстве предприятий. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.
Как отметили в ведомстве, текущий показатель стал самым высоким за последние 13 лет. Хуже ситуация была только в первом полугодии 2013 года, когда разорились 13 253 предприятия.
Согласно отчету Destatis, сильнее всего кризис ударил по транспортному и гостинично-ресторанному бизнесу.
Одновременно в Германии выросло число банкротств среди обычных граждан. За первое полугодие суды приняли 38 932 таких заявления, что превышает прошлогодний уровень на 2,4%.
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сообщала ранее со ссылкой на исследование компании Allianz Trade, что только за тот же период обанкротились 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро.
По данным Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform, около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯФРГАлиса ВайдельDestatis
 
 
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