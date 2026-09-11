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Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года

Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года - 11.09.2026, ПРАЙМ

Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года

Число банкротств предприятий в Германии в первом полугодии текущего года достигло максимального уровня с 2013 года, сообщает федеральное статистическое... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:50+0300

2026-09-11T12:50+0300

2026-09-11T12:50+0300

бизнес

мировая экономика

германия

фрг

алиса вайдель

destatis

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БЕРЛИН, 11 сен - ПРАЙМ. Число банкротств предприятий в Германии в первом полугодии текущего года достигло максимального уровня с 2013 года, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). "С января по июнь 2026 года (в Германии - ред.) было зарегистрировано 12 812 заявлений о банкротстве предприятий. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте. Как отметили в ведомстве, текущий показатель стал самым высоким за последние 13 лет. Хуже ситуация была только в первом полугодии 2013 года, когда разорились 13 253 предприятия. Согласно отчету Destatis, сильнее всего кризис ударил по транспортному и гостинично-ресторанному бизнесу. Одновременно в Германии выросло число банкротств среди обычных граждан. За первое полугодие суды приняли 38 932 таких заявления, что превышает прошлогодний уровень на 2,4%. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сообщала ранее со ссылкой на исследование компании Allianz Trade, что только за тот же период обанкротились 33 крупные компании с годовым оборотом не менее 50 миллионов евро. По данным Центра европейских экономических исследований (ZEW) и кредитной компании Creditreform, около 190 тысяч компаний закрылись в Германии в 2025 году, что примерно на 10% больше, чем годом ранее.

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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, алиса вайдель, destatis