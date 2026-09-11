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На российских маркетплейсах снизилось число нарушений при продаже товаров
На российских маркетплейсах снизилось число нарушений при продаже товаров - 11.09.2026, ПРАЙМ
На российских маркетплейсах снизилось число нарушений при продаже товаров
Количество нарушений при продаже маркируемых товаров на российских маркетплейсах в 2025 году снизилось на 30%, сказал РИА Новости заместитель генерального... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:45+0300
2026-09-11T18:45+0300
2026-09-11T18:45+0300
бизнес
россия
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Количество нарушений при продаже маркируемых товаров на российских маркетплейсах в 2025 году снизилось на 30%, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"В целом по всем маркетплейсам в 2025 году число нарушений при продаже маркируемых товаров уже снизилось на 30% к предыдущему году, то есть к 2024", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром. Индия".
Юсупов также добавил, что жалобы покупателей по маркированным товарам в целом рассматриваются маркетплейсами в приоритетном порядке.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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бизнес, россия, индия
На российских маркетплейсах снизилось число нарушений при продаже товаров
ЦРПТ: число нарушений при продаже маркируемых товаров на маркетплейсах снизилось на 30%
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Количество нарушений при продаже маркируемых товаров на российских маркетплейсах в 2025 году снизилось на 30%, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"В целом по всем маркетплейсам в 2025 году число нарушений при продаже маркируемых товаров уже снизилось на 30% к предыдущему году, то есть к 2024", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром. Индия".
Юсупов также добавил, что жалобы покупателей по маркированным товарам в целом рассматриваются маркетплейсами в приоритетном порядке.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.