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На российских маркетплейсах снизилось число нарушений при продаже товаров

На российских маркетплейсах снизилось число нарушений при продаже товаров - 11.09.2026, ПРАЙМ

На российских маркетплейсах снизилось число нарушений при продаже товаров

Количество нарушений при продаже маркируемых товаров на российских маркетплейсах в 2025 году снизилось на 30%, сказал РИА Новости заместитель генерального... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T18:45+0300

2026-09-11T18:45+0300

2026-09-11T18:45+0300

бизнес

россия

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Количество нарушений при продаже маркируемых товаров на российских маркетплейсах в 2025 году снизилось на 30%, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "В целом по всем маркетплейсам в 2025 году число нарушений при продаже маркируемых товаров уже снизилось на 30% к предыдущему году, то есть к 2024", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром. Индия". Юсупов также добавил, что жалобы покупателей по маркированным товарам в целом рассматриваются маркетплейсами в приоритетном порядке. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, россия, индия