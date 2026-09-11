https://1prime.ru/20260911/claude-873239835.html

В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic

В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic

Неназванные злоумышленники на севере Йемена якобы пытались использовать модель искусственного интеллекта Claude при разработке ракет, утверждает американская... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:08+0300

2026-09-11T16:08+0300

2026-09-11T16:08+0300

технологии

йемен

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873239835.jpg?1789132104

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Неназванные злоумышленники на севере Йемена якобы пытались использовать модель искусственного интеллекта Claude при разработке ракет, утверждает американская компания-разработчик этой модели Anthropic. "Мы обнаружили ячейку злоумышленников на севере Йемена, осуществлявшую три программы по разработке оружия: управляемой ракеты с использованием бортового компьютера типа "обычный телефон" с системой самонаведения на заключительном этапе; многоступенчатой баллистической ракеты с заявленной целевой дальностью свыше 2 тысяч километров; и многовариантной ракеты, включавшей вариант гиперзвукового планирующего летательного аппарата", - сообщает компания на своем сайте. Как отмечается, субъекты якобы использовали код Claude вместо людей-разработчиков программного обеспечения, чтобы попытаться создать ПО для наведения, навигации и управления ракетой. Компания указывает, что с помощью ее мер безопасности были заблокированы многие запросы, но не все, поскольку злоумышленники якобы использовали различные тактики для обхода этих ограничений. В публикации утверждается, что они предпринимали целенаправленные действия для разработки управляемого оружия с помощью Claude, но свидетельств успеха в создании функционирующего устройства нет. При этом якобы известно, что злоумышленники провели испытательный пуск управляемой ракеты, который, по всей видимости, провалился, добавляет компания.

йемен

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, йемен, общество