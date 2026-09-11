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В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic
В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic
Неназванные злоумышленники на севере Йемена якобы пытались использовать модель искусственного интеллекта Claude при разработке ракет, утверждает американская... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:08+0300
2026-09-11T16:08+0300
технологии
йемен
общество
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Неназванные злоумышленники на севере Йемена якобы пытались использовать модель искусственного интеллекта Claude при разработке ракет, утверждает американская компания-разработчик этой модели Anthropic. "Мы обнаружили ячейку злоумышленников на севере Йемена, осуществлявшую три программы по разработке оружия: управляемой ракеты с использованием бортового компьютера типа "обычный телефон" с системой самонаведения на заключительном этапе; многоступенчатой баллистической ракеты с заявленной целевой дальностью свыше 2 тысяч километров; и многовариантной ракеты, включавшей вариант гиперзвукового планирующего летательного аппарата", - сообщает компания на своем сайте. Как отмечается, субъекты якобы использовали код Claude вместо людей-разработчиков программного обеспечения, чтобы попытаться создать ПО для наведения, навигации и управления ракетой. Компания указывает, что с помощью ее мер безопасности были заблокированы многие запросы, но не все, поскольку злоумышленники якобы использовали различные тактики для обхода этих ограничений. В публикации утверждается, что они предпринимали целенаправленные действия для разработки управляемого оружия с помощью Claude, но свидетельств успеха в создании функционирующего устройства нет. При этом якобы известно, что злоумышленники провели испытательный пуск управляемой ракеты, который, по всей видимости, провалился, добавляет компания.
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технологии, йемен, общество
Технологии, ЙЕМЕН, Общество
16:08 11.09.2026
 
В Йемене при разработке ракет использовали Claude, заявила Anthropic

Anthropic: в Йемене злоумышленники пытались использовать Claude при разработке ракет

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Неназванные злоумышленники на севере Йемена якобы пытались использовать модель искусственного интеллекта Claude при разработке ракет, утверждает американская компания-разработчик этой модели Anthropic.
"Мы обнаружили ячейку злоумышленников на севере Йемена, осуществлявшую три программы по разработке оружия: управляемой ракеты с использованием бортового компьютера типа "обычный телефон" с системой самонаведения на заключительном этапе; многоступенчатой баллистической ракеты с заявленной целевой дальностью свыше 2 тысяч километров; и многовариантной ракеты, включавшей вариант гиперзвукового планирующего летательного аппарата", - сообщает компания на своем сайте.
Как отмечается, субъекты якобы использовали код Claude вместо людей-разработчиков программного обеспечения, чтобы попытаться создать ПО для наведения, навигации и управления ракетой.
Компания указывает, что с помощью ее мер безопасности были заблокированы многие запросы, но не все, поскольку злоумышленники якобы использовали различные тактики для обхода этих ограничений. В публикации утверждается, что они предпринимали целенаправленные действия для разработки управляемого оружия с помощью Claude, но свидетельств успеха в создании функционирующего устройства нет. При этом якобы известно, что злоумышленники провели испытательный пуск управляемой ракеты, который, по всей видимости, провалился, добавляет компания.
 
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