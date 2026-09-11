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Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов против 432,308 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T21:19+0300
2026-09-11T21:20+0300
мировая экономика
финансы
сша
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов против 432,308 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение дефицита лишь до 404 миллиардов долларов.В августе 2025 года был зафиксирован дефицит в размере 344,792 миллиарда долларов.Согласно отчету американского Минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце снизились на 23,5% в годовом выражении - до 526,830 миллиарда долларов, доходы - увеличились на 4,6%, до 360,033 миллиарда долларов.
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мировая экономика, финансы, сша
Мировая экономика, Финансы, США
21:19 11.09.2026 (обновлено: 21:20 11.09.2026)
 
Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов

Минфин США: дефицит бюджета в августе составил 167 миллиардов долларов

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в августе составил 167 миллиардов долларов против 432,308 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение дефицита лишь до 404 миллиардов долларов.
В августе 2025 года был зафиксирован дефицит в размере 344,792 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского Минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце снизились на 23,5% в годовом выражении - до 526,830 миллиарда долларов, доходы - увеличились на 4,6%, до 360,033 миллиарда долларов.
 
Мировая экономикаФинансыСША
 
 
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