https://1prime.ru/20260911/dmitriev-873245816.html

Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира

Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира - 11.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:57+0300

2026-09-11T17:57+0300

2026-09-11T17:57+0300

россия

мировая экономика

индия

китай

бразилия

кирилл дмитриев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873245816.jpg?1789138643

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира. "Подход БРИКС к партнерству и сотрудничеству является экономическим двигателем мира", - написал Дмитриев в соцсети X. Так Дмитириев прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели о том, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, в то время как вклад "большой семерки" составил всего 29%. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

китай

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, китай, бразилия, кирилл дмитриев, владимир путин