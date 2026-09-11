https://1prime.ru/20260911/dmitriev-873245816.html
Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира
Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира - 11.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:57+0300
2026-09-11T17:57+0300
2026-09-11T17:57+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира.
"Подход БРИКС к партнерству и сотрудничеству является экономическим двигателем мира", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитириев прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели о том, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, в то время как вклад "большой семерки" составил всего 29%.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
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россия, мировая экономика, индия, китай, бразилия, кирилл дмитриев, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин
Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира
Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира.
"Подход БРИКС к партнерству и сотрудничеству является экономическим двигателем мира", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитириев прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели о том, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, в то время как вклад "большой семерки" составил всего 29%.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.