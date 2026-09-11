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Цены на газ в Евросоюзе выше американских в 12 раз, заявил Дмитриев - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Евросоюзе выше американских в 12 раз, заявил Дмитриев
Цены на газ в Евросоюзе выше американских в 12 раз, заявил Дмитриев - 11.09.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Евросоюзе выше американских в 12 раз, заявил Дмитриев
Цены на газ в Европейском союзе (ЕС) выше американских в 12 раз и продолжат расти, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:27+0300
2026-09-11T18:27+0300
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европа
сша
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Цены на газ в Европейском союзе (ЕС) выше американских в 12 раз и продолжат расти, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Цена, которую приходится платить за глупость европейских бюрократов, разделяющих "идеи Байдена" и отрывающих Европу от доступного и надежного российского газа, - это в 12,2 раза более высокие цены на газ в Европе по сравнению с США. Цены на газ в ЕС будут продолжать расти, создавая давление на домохозяйства ЕС, которые вынуждены расплачиваться за ошибочные решения ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал сообщение инвестиционного специалиста Карела Меркса (Karel Mercx), который привел данные о том, что европейцы платят в 12,2 раза больше за природный газ, чем американцы. В четверг биржевые цены на газ в Европе приближались к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
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газ, европа, сша, кирилл дмитриев, ес, ice
Газ, ЕВРОПА, США, Кирилл Дмитриев, ЕС, ICE
18:27 11.09.2026
 
Цены на газ в Евросоюзе выше американских в 12 раз, заявил Дмитриев

Дмитриев: цены на газ в ЕС выше американских в 12 раз и продолжат расти

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Цены на газ в Европейском союзе (ЕС) выше американских в 12 раз и продолжат расти, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Цена, которую приходится платить за глупость европейских бюрократов, разделяющих "идеи Байдена" и отрывающих Европу от доступного и надежного российского газа, - это в 12,2 раза более высокие цены на газ в Европе по сравнению с США. Цены на газ в ЕС будут продолжать расти, создавая давление на домохозяйства ЕС, которые вынуждены расплачиваться за ошибочные решения ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал сообщение инвестиционного специалиста Карела Меркса (Karel Mercx), который привел данные о том, что европейцы платят в 12,2 раза больше за природный газ, чем американцы.
В четверг биржевые цены на газ в Европе приближались к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
 
ГазЕВРОПАСШАКирилл ДмитриевЕСICE
 
 
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