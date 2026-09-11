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Долг Таджикистана перед МВФ составил 153 миллиона долларов
Долг Таджикистана перед МВФ составил 153 миллиона долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Долг Таджикистана перед МВФ составил 153 миллиона долларов
Долг Таджикистана перед Международным валютным фондом (МВФ) на начало сентября 2026 года составил 153 миллиона долларов, сообщает таджикское агентство... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:10+0300
2026-09-11T16:10+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Долг Таджикистана перед Международным валютным фондом (МВФ) на начало сентября 2026 года составил 153 миллиона долларов, сообщает таджикское агентство "Азия-плюс".
"Задолженность Таджикистана перед Международным валютным фондом составляет 111,36 млн SDR, или около 153 миллионов долларов. Это следует из официальной финансовой базы МВФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это самый большой объем непогашенных кредитов среди стран Центральной Азии.
По данным агентства, следом идут Узбекистан с 101 миллионом долларов и Киргизия с долгом 74,2 миллиона долларов. Туркмения и Казахстан в списке должников МВФ не значатся.
Перед МВФ имеют задолженность 83 страны на сумму более 170 миллиардов долларов. Долг Таджикистана составляет 0,1% из общего объема кредита.
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Финансы, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, МВФ
Долг Таджикистана перед МВФ составил 153 миллиона долларов
"Азия-плюс": долг Таджикистана перед МВФ на начало сентября составил 153 миллиона долларов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Долг Таджикистана перед Международным валютным фондом (МВФ) на начало сентября 2026 года составил 153 миллиона долларов, сообщает таджикское агентство "Азия-плюс".
"Задолженность Таджикистана перед Международным валютным фондом составляет 111,36 млн SDR, или около 153 миллионов долларов. Это следует из официальной финансовой базы МВФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это самый большой объем непогашенных кредитов среди стран Центральной Азии.
По данным агентства, следом идут Узбекистан с 101 миллионом долларов и Киргизия с долгом 74,2 миллиона долларов. Туркмения и Казахстан в списке должников МВФ не значатся.
Перед МВФ имеют задолженность 83 страны на сумму более 170 миллиардов долларов. Долг Таджикистана составляет 0,1% из общего объема кредита.