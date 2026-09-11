https://1prime.ru/20260911/dolja-873231087.html

Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества

Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества - 11.09.2026, ПРАЙМ

Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества

Доля расчетов в национальных валютах между государствами СНГ в последнее время значительно увеличилась, сообщил журналистам генсек Содружества Сергей Лебедев. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:33+0300

2026-09-11T14:33+0300

2026-09-11T14:36+0300

россия

ашхабад

белоруссия

китай

лебедев

алексей оверчук

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873231087.jpg?1789126567

АШХАБАД, 11 сен – ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между государствами СНГ в последнее время значительно увеличилась, сообщил журналистам генсек Содружества Сергей Лебедев. "Расчеты в национальных валютах сейчас значительно возросли. К этому нас вынудили обстоятельства внешние и ускорили решение этого вопроса", – сказал Лебедев в кулуарах заседания Экономического совета Содружества в Ашхабаде. По его словам, наиболее показательна в этом плане ситуация между РФ и Белоруссией. "Между Россией и Белоруссией уже сейчас осуществляется почти все в национальных валютах, в других странах меньше, но все идет к тому, чтобы увеличить эти расчеты и избавиться от расчетов в долларах и евро", – отметил генсек СНГ. Он также обратил внимание на рост расчетов в юанях. "Кстати, увеличиваются расчеты в юанях. КНР здесь помогает нам решить эту проблему", – сказал Лебедев, добавив, что перспективы для расширения расчетов в национальных валютах огромные. В Ашхабаде в пятницу состоялось 111-е заседание экономического совета Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию на заседании возглавил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

ашхабад

белоруссия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ашхабад, белоруссия, китай, лебедев, алексей оверчук, снг