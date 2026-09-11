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Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества
Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества - 11.09.2026, ПРАЙМ
Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества
Доля расчетов в национальных валютах между государствами СНГ в последнее время значительно увеличилась, сообщил журналистам генсек Содружества Сергей Лебедев. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:33+0300
2026-09-11T14:36+0300
россия
ашхабад
белоруссия
китай
лебедев
алексей оверчук
снг
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АШХАБАД, 11 сен – ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между государствами СНГ в последнее время значительно увеличилась, сообщил журналистам генсек Содружества Сергей Лебедев. "Расчеты в национальных валютах сейчас значительно возросли. К этому нас вынудили обстоятельства внешние и ускорили решение этого вопроса", – сказал Лебедев в кулуарах заседания Экономического совета Содружества в Ашхабаде. По его словам, наиболее показательна в этом плане ситуация между РФ и Белоруссией. "Между Россией и Белоруссией уже сейчас осуществляется почти все в национальных валютах, в других странах меньше, но все идет к тому, чтобы увеличить эти расчеты и избавиться от расчетов в долларах и евро", – отметил генсек СНГ. Он также обратил внимание на рост расчетов в юанях. "Кстати, увеличиваются расчеты в юанях. КНР здесь помогает нам решить эту проблему", – сказал Лебедев, добавив, что перспективы для расширения расчетов в национальных валютах огромные. В Ашхабаде в пятницу состоялось 111-е заседание экономического совета Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию на заседании возглавил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
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РОССИЯ, Ашхабад, БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ЛЕБЕДЕВ, Алексей Оверчук, СНГ
14:33 11.09.2026 (обновлено: 14:36 11.09.2026)
 
Генсек СНГ оценил долю расчетов в нацвалютах между странами Содружества

Генсек СНГ Лебедев: доля расчетов в нацвалютах между странами СНГ значительно выросла

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АШХАБАД, 11 сен – ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между государствами СНГ в последнее время значительно увеличилась, сообщил журналистам генсек Содружества Сергей Лебедев.
"Расчеты в национальных валютах сейчас значительно возросли. К этому нас вынудили обстоятельства внешние и ускорили решение этого вопроса", – сказал Лебедев в кулуарах заседания Экономического совета Содружества в Ашхабаде.
По его словам, наиболее показательна в этом плане ситуация между РФ и Белоруссией. "Между Россией и Белоруссией уже сейчас осуществляется почти все в национальных валютах, в других странах меньше, но все идет к тому, чтобы увеличить эти расчеты и избавиться от расчетов в долларах и евро", – отметил генсек СНГ.
Он также обратил внимание на рост расчетов в юанях. "Кстати, увеличиваются расчеты в юанях. КНР здесь помогает нам решить эту проблему", – сказал Лебедев, добавив, что перспективы для расширения расчетов в национальных валютах огромные.
В Ашхабаде в пятницу состоялось 111-е заседание экономического совета Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию на заседании возглавил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
 
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