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Статистика показывает растущее значение стран БРИКС, заявили в Индии

Статистика показывает растущее значение стран БРИКС, заявили в Индии - 11.09.2026, ПРАЙМ

Статистика показывает растущее значение стран БРИКС, заявили в Индии

Доля стран БРИКС в мировом товарном экспорте выросла почти вдвое за последние два десятилетия, что отражает растущее значение объединения в глобальной торговле, | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:46+0300

2026-09-11T15:46+0300

2026-09-11T15:47+0300

мировая экономика

индия

китай

бразилия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировом товарном экспорте выросла почти вдвое за последние два десятилетия, что отражает растущее значение объединения в глобальной торговле, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на Деловом форуме БРИКС-2026 в Нью-Дели. "Объем экспорта товаров из стран БРИКС увеличился примерно с 900 миллиардов долларов в 2003 году до почти 6 триллионов долларов в 2024 году, в результате чего доля объединения в мировом экспорте выросла примерно с 12% до почти 24%", - сказал он. По словам Гояла, задача объединения сейчас — преобразовать эту динамику в более активную торговлю внутри БРИКС, более устойчивые цепочки поставок и расширение возможностей для бизнеса. Министр также поблагодарил лидеров стран БРИКС за поддержку и внимание к деловому сообществу. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией; в 2011 году в него вошла ЮАР, с начала 2024 года к объединению присоединился ряд новых стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

китай

бразилия

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мировая экономика, индия, китай, бразилия