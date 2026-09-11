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СМИ: в Дубае планируют разместить часть инфраструктуры аэропорта под землей

СМИ: в Дубае планируют разместить часть инфраструктуры аэропорта под землей - 11.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: в Дубае планируют разместить часть инфраструктуры аэропорта под землей

В Дубае планируется размещение некоторых составляющих инфраструктуры, в том числе топливных баков, нового аэропорта под землей в целях безопасности из-за... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:14+0300

2026-09-11T13:14+0300

2026-09-11T13:14+0300

бизнес

дубай

ближний восток

иран

financial times

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Дубае планируется размещение некоторых составляющих инфраструктуры, в том числе топливных баков, нового аэропорта под землей в целях безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times (FT). Издание обращает внимание, что несмотря на военные действия вокруг Ирана, приведшие к падению пассажиропотока в ОАЭ, аэропорт Дубая планируют расширить. "В Дубае разрабатываются планы размещения частей нового аэропорта под землей для защиты от возможных ударов беспилотников или ракет в будущем", - также говорится в сообщении. Важная инфраструктура, включая топливные баки, может храниться под землей, некоторые другие же составляющие также могут нуждаться в дополнительном укреплении, прокомментировал газете исполнительный директор Dubai Airports Пол Гриффитс (Paul Griffiths). "Все дело в вероятности атаки по сравнению с последствиями и соответствующими рисками", - сказал он, добавив, что строительство стоимостью несколько миллиардов долларов крупного аэропорта с пропускной способностью в 250 миллионов пассажиров в год не будет прекращено из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ранее в марте медиаофис правительства Дубая сообщал о том, что резервуар с топливом загорелся в районе международного аэропорта Дубая (DXB) в результате инцидента с беспилотником. В первые недели ближневосточного конфликта отдельные части аэропорта, включая площади рядом с ним подвергались ударам беспилотников и баллистических ракет, отмечается в материале газеты. За первое полугодие текущего года пассажиропоток в DXB сократился на треть, однако Гриффитс отмечает восстановление показателя и ожидает, что в следующем году аэропорт вернет звание крупнейшего в мире, сообщает Financial Times. Количество пассажиров прибывающих или путешествующих через международный аэропорт Дубая сократилось с 7,4 миллиона человек в феврале до 2,5 миллиона в марте и 3,5 миллионов в апреле, затем показатель начал расти: в мае - до 4,5 миллиона человек, в июне - до 5 миллионов, в июле - до 6,3 миллиона, следует из подсчетов правительства, которые приводит Financial Times.

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бизнес, дубай, ближний восток, иран, financial times